Аналитик Ульянов заявил о неизбежности утечек номеров

Фото: istockphoto.com/May_Chanikran
Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что избежать утечек личных мобильных номеров из базы и попадания их мошенникам фактически невозможно в современном мире.
«Сделать так, чтобы номер телефона никуда не попадал – невозможно. Как вариант, можно завести номер, который нигде не будет использоваться. Но какой смысл в таком номере. Когда мы приходим в любую организацию и заполняем какую-то анкету, мы всегда указываем номер. Информация так или иначе конвертируется в электронную базу данных. А дальше большой вопрос – каким образом эта база будет обрабатываться, будет ли она должным образом защищена или нет», – разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.
При этом, он отметил, что защитить свой номер, например, от спама, можно с помощью специальных сервисов и приложений как платных, так и бесплатных.
Читайте также:
IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ
Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки
Мелисса Тимофеева