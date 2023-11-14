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Аналитик Ульянов заявил о неизбежности утечек номеров

14 ноября 2023, 19:49
Фото: istockphoto.com/May_Chanikran

Фото: istockphoto.com/May_Chanikran

Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что избежать утечек личных мобильных номеров из базы и попадания их мошенникам фактически невозможно в современном мире.

«Сделать так, чтобы номер телефона никуда не попадал – невозможно. Как вариант, можно завести номер, который нигде не будет использоваться. Но какой смысл в таком номере. Когда мы приходим в любую организацию и заполняем какую-то анкету, мы всегда указываем номер. Информация так или иначе конвертируется в электронную базу данных. А дальше большой вопрос – каким образом эта база будет обрабатываться, будет ли она должным образом защищена или нет», – разъяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

При этом, он отметил, что защитить свой номер, например, от спама, можно с помощью специальных сервисов и приложений как платных, так и бесплатных.

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#мошенники
#it
#информация
#база
#кибербезопасность
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Демограф Ракша заявил о сокращении населения России каждые 30 лет
14 ноября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Dovapi

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что в перспективе население России будет сокращаться на треть каждые 30 лет.
«Текущий уровень рождаемости – 1,45-1,47 ребёнка на одну женщину – в перспективе означает сокращение населения на треть каждые 30 лет. Для простого воспроизводства населения нужно примерно 207-210 детей на 100 женщин. В худшем случае ещё в этом веке население России может опуститься и до 90 млн, и до 80 млн, если не будет миграции», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Однако, по его мнению, миграция скорее всего будет в нашей стране.

При это, нынешняя демографическая ситуация в России не отличается кардинальным образом от демографических ситуаций развитых стран мира.

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#женщины
#население
#демография
#россия
#мир
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Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход капремонта бассейна «Бриз»
14 ноября 2023, 19:51

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по капитальному ремонту бассейна «Бриз». Здание старого спортивного объекта становится современным комплексом, где по-прежнему будут заниматься юные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании идут монтажные работы, наполовину выполнена гидроизоляция полов, продолжается подготовка чаш бассейна. Ранее были готовы кровля и дренаж, начались инженерные работы, монтаж системы канализации и электроснабжения. Почти завершено утепление фасада. 
«Прогресс в ремонте заметен, в том числе визуально. Фасад закрыт утеплителем, внутри завершаются штукатурные работы. Строительство ведётся по плану. После установки окон и фасадных панелей бассейн приобретет новый вид, предусмотренный проектом», – отметил Поночевный.
Решение о восстановления бассейна было принято по многочисленными просьбам жителей. Спортивное учреждение был построен в 1988 году и устарело морально и технически, а в 2016-м его закрыли. 
 
Капремонт стартовал в начале 2023 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. «Бриз» включили в государственную программу Московской области, его обновляют на средства регионального и городского бюджетов. Сумма финансирования превысила 148 млн рублей.
 
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#дмитровский городской округ
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#спорт
#бассейн
#реконструкция
#московская область
#подмосковье
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На станции Уваровка начали строить безопасный пешеходный переход
14 ноября 2023, 19:29

Фото: телеграм-канал Дениса Мордвинцева

На станции Уваровка в Можайском городском округе появится новый наземный пешеходный переход. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
«Уже установлены ограждения вдоль железнодорожных путей со стороны ул. 1-я Ленинградской; обустроены накопительные площадки; уложен противоскользящий настил; проведена асфальтировка подходов», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале. 
По его словам, до конца года планируется установить средства звуковой и световой сигнализации, дополнительное освещение, пандусы и тактильные указатели.   Как отметил глава округа, современный пешеходный переход станет первым в своем роде на его территории. Он должен обезопасить невнимательных пешеходов при переходе путей.
 
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#московская область
#подмосковье
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Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России
14 ноября 2023, 19:25

Фото: istockphoto.com/Stasya Yakovleva

Санкт-Петербург признан официальной культурной столицей России Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).
«Только у нас есть книга исторических рецептов Радецкого, которая считается кулинарной библией для всех современных поваров. При этом Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно по кулинарии, а наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство», – приводит «Петербургский дневник» слова первого зампреда Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, руководителя проекта «Петербургская кухня» Сергея Маркова.

Он подчеркнул, что Северная столица достойна присвоенного ей звания как никто другой.

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#искусство
#петербург
#кулинария
#столица
#россия
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Сотрудники администрации Дубны обсудили проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице
14 ноября 2023, 18:33

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров обсудил актуальные вопросы ЖКХ на встрече сотрудников городской администрации с жильцами домов №6 и 6а по улице Тверской.
«Обсуждали новую кровлю, предстоящую замену лифтового оборудования по программе капремонта, борьбу с тараканами, вывоз мусора и другие проблемы. Основой проблемой обозначена нехватка парковочных мест во дворе. Найти выход сложно. Надо уменьшать территорию детской площадки и жертвовать газонами по решению собрания собственников жилья или оставлять машины не во дворе, а в парковочных карманах на улице», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
По его словам, сотрудники администрации также договорились с представителями управляющей компании скорректировать график работы дворника в зимний период. Также наметили планы по асфальтированию.
 
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#московская область
#подмосковье
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Синоптик Ильин: Москвичей ожидает снег
14 ноября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что уже завтра, 15 ноября, вечером в Москве выпадет снег.
«В среду, 15 ноября, в дневные часы воздух прогреется до 2-4°C тепла, а ночью температура опустится до нуля. Вечером начнется снег с дождём, местами ожидается гололедица. В четверг продолжит идти снег, а вот морозы усилятся. 16 ноября температура днём будет от нуля до 2°C тепла. В ночные часы подморозит, температура опустится до -1°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

К концу недели, по словам синоптика, в городе могут установиться чувствительные морозы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в столичном регионе переход среднесуточной температуры через 0°C возможен в четверг.

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#снег
#температура
#морозы
#москва
#погода
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Глава Истры Витушева вручила ключи от квартиры студентке-сироте
14 ноября 2023, 18:04

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в торжественной обстановке вручила ключи от квартиры юной жительнице муниципалитета, студентке колледжа «Подмосковье» Дарье Авдеевой. Об этом Витушева сообщила в своём телеграм-канале.
«Искренне поздравляю Дарью с этим знаменательным событием. Это новый этап, который будет связан с обустройством новой жизни, наполнен новыми событиями и эмоциями. Пусть они несут в дом только радость, счастье и тепло», – написала глава Истры. 
Как отметила Витушева, в этом году уже девять ребят, достигших 18-летия, получили ключи от квартир в городском округе. А всего до конца года в собственным жильём обеспечат 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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В Госдуме предлагают давать беспроцентный заём на жилье некоторым россиянам
В ГД предлагают давать беспроцентный заем многодетным молодым семьям
14 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/VEX Collective

В РФ захотели давать беспроцентные займы на покупку жилья многодетным молодым семьям.
Законопроект, который может облегчить покупку домов и квартир некоторым россиянам, внесли в Госдуму, пишет «Лента. Ру». 
Авторами инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Право на такую льготу смогут получить семьи с тремя и более детьми, младшему из которых ещё не исполнилось 18 лет.

Погасить сумму нужно будет в течение 25 лет.

Депутаты также предлагают молодым семьям с одним ребенком давать ипотеку по сниженной ставке — не более 5%. По мнению парламентариев, данные предложения помогут улучшить социальное положение молодых семей, а также повысить уровень рождаемости. 

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#новости
#жильё
#ипотека
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Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России
Минфин: Санкции на алмазы приведут к замещению природных камней искусственными
14 ноября 2023, 17:45

Фото: istock / SergeyChayko

Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023, пишет РИА Новости.
Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить  поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.

«В результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая, кстати, может производиться в неограниченных объемах», — добавил Моисеев.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что скоро презентует предложение по 12-му пакету санкций в отношении РФ, которые затронут тему российских алмазов.

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