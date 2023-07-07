Аналитики «Авито. Работа» назвали процент россиян, для которых пятница - сокращенный день

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Согласно результатам исследования, у 60% работающих по стандартному графику 5/2 россиян (34% опрошенных) пятница — стандартный по продолжительности рабочий день. Опрошены были сотрудники компаний из разных городов. Стандартным расписание в пятницу оказалось у большинства жителей Красноярска (83%), у москвичей — (49%).
«Сокращённый рабочий день по пятницам в некоторых организациях выступает инструментом мотивации и влияет на общую удовлетворённость сотрудников. Трудовые ресурсы распределяются между днями недели. Такой подход позволяет оптимизировать рабочее время для максимальной эффективности бизнеса», — заявил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.Исследователи сервиса также поинтересовались, как проводят свое свободное время сотрудники организаций. Из числа опрошенных россиян, 62% посвящают выходные домашним делам, чаще всего так отвечали жители Уфы (74%), а реже всего — Самары (57%). Выходят на подработки в свободное от основной занятости время - 14%. Особенно популярна подработка оказалась у жителей Казани (26%).
Читайте также:
Аналитики «Авито. Работа» рассказали, как рекордно низкая безработица в России отразилась на зарплатах
Аналитики «Авито Работы» назвали самые оплачиваемые стажировки в России
Эксперты «Авито Работы» выяснили, кого работодатели чаще всего ищут весной и в начале лета