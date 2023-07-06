Аналитики «Авито. Работа» рассказали, как рекордно низкая безработица в России отразилась на зарплатах

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года.
Результатами исследования аналитики «Авито. Работа» поделились с «Радио 1».
По сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.
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По сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.
«Сравнив данные первой половины 2023 года и второй половины 2022 года, мы увидели динамику российского рынка труда, очищенную от сезонного фактора, и при этом отражающую все важные тренды. Трансформация экономики требует все большего объема человеческих ресурсов. Спрос на сотрудников сопровождается тотальным, пусть и неоднородным ростом предлагаемых зарплат. Однако, количество свободных рук в стране относительно постоянно и пока явно недостаточно, чтобы удовлетворить растущие потребности работодателей», — отметил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.Эксперты выяснили, что общее количество вакансий за 6 месяцев первого полугодия практически удвоилось (+93%) в сравнении с прошлым. В летние месяцы 2023 года, можно уверенно констатировать сохранение линейной динамики количества вакансий. От года к году рост составил 175%. Отмечается, что все наиболее массовые категории росли кратными темпами. Повышение активности работодателей подтверждается ростом зарплат за полугодие. В среднем по стране, он составил 14% и достиг отметки 53 179 рублей. Однако, в разных категориях, этот процесс шел с разной скоростью.
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Анастасия Крестьянова