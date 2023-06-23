Аналитики «Авито Работы» назвали самые оплачиваемые стажировки в России

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Эксперты отмечают, что июнь богат на выпускников школ, колледжей и вузов, именно поэтому работодатели стремятся предложить как можно больше вакансий на должность стажера. Так, чаще всего на рынке появляются предложения в строительстве, маркетинге, административной работе и управлении персоналом.
«Соискателям особенно интересны массовые линейные вакансии, где не требуется высокая квалификация, но можно получить навыки работы в коллективе и другой ценный опыт. В то же время работодатели в летние месяцы получают возможность закрыть сезонную потребность в дополнительных рабочих руках. Этим можно объяснить заметный рост вакансий, связанных с туризмом и сельским хозяйством», — рассказывает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.В среднем по России больше всего вакансий по направлениям «продажи», «логистика» и «туризм, рестораны». Чаще всего таких специалистов ищут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом, самый большой размер зарплат у стажеров в логистике — 68 188 рублей, на втором месте — маркетинг с оплатой в 51 837 рублей.
Средняя зарплата стажеров по стране тоже растет. Если зимой работодатели были готовы платить начинающим сотрудникам в среднем 42 374 рублей, то весной — уже 45 026 рублей. В первой половине июня зарплата подросла ещё на 2,6% и составила 48 187 рублей.
Ранее эксперты «Авито Работы» раскрыли топ самых высокооплачиваемых вакансий в России.