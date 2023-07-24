Аналитики назвали самые популярные вакансии у молодёжи

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Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, какие профессии пользуются популярностью у соискателей до 20 лет. Об этом сообщает RT.
Результаты исследования показали, что молодёжь интересуется вакансиями продавцов, официантов, барменов, упаковщиков, курьеров и менеджеров по продажам. В этом году лидирует профессия бармена/официанта (78%).
Также сообщается, что за последние годы число новых резюме молодых кандидатов увеличилось на 42%.
Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в беседе с RT рассказал, что увеличение числа потенциальных работников всегда происходит в период с июня по июль и связано с началом летних каникул. Однако за последние три года прирост не превышал 25-30%. Также он уточнил, что работодатели всегда выставляют новые вакансии, не требующие опыта работы, именно в указанный период.
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Также сообщается, что за последние годы число новых резюме молодых кандидатов увеличилось на 42%.
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Анастасия Чинкова