Аналитики назвали самый продуктивный город России

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Аналитики Авито Работы выяснили, жители каких городов России привыкли начинать утро продуктивно. В топ вошли Екатеринбург, Пермь и Омск (исследование находится в распоряжении «Радио 1»).
Всего аналитики опросили больше 10 тысяч человек. 49% респондентов заявили, что с лёгкостью приступают к рабочим задачам с утра. 20% тяжело начинают продуктивный день и треть (32%) делают это с переменным успехом.
В рамках исследования аналитики выяснили, что сложнее всего приступать к рабочим вопросам с утра молодым респондентам в возрасте 18-24 лет (33%), а представители более старшего поколения оказались «ранними пташками», поскольку больше половины (54%) отметили, что легко начинают новый трудовой день.
В разрезе городов самыми продуктивными стали жители Екатеринбурга (55%) и Перми (55%), а также Омска (53%) и Волгограда (53%). Тяжелее всего утром приступать к рабочим задачам респондентам из Челябинска (29%), Нижнего Новгорода (24%) и Санкт-Петербурга (24%).
Наиболее работоспособными с утра оказались работники сфер консалтинга (55%), транспорта и логистики (54%), а также в равной степени торговли и администрирования (53%).
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«Продуктивное начало дня помогает сосредоточиться на задачах и избежать отвлекающих факторов, что, в свою очередь, улучшает концентрацию и эффективность труда. Согласно данным опроса, 20% не могут начать новый день беспрепятственно, а 32% респондентов не всегда удается легко приступить к работе в утреннее время. Важно помнить, что темп каждого сотрудника индивидуален и нужно проявлять гибкость», — отметил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
В разрезе городов самыми продуктивными стали жители Екатеринбурга (55%) и Перми (55%), а также Омска (53%) и Волгограда (53%). Тяжелее всего утром приступать к рабочим задачам респондентам из Челябинска (29%), Нижнего Новгорода (24%) и Санкт-Петербурга (24%).
Наиболее работоспособными с утра оказались работники сфер консалтинга (55%), транспорта и логистики (54%), а также в равной степени торговли и администрирования (53%).
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