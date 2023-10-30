Аналитики назвали топ-10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами

Фото: IStock/tiero
Аналитики Авито Работы назвали 10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами по стране. Исследование находится в распоряжении «Радио 1».
Согласно данным, осенью 2023 года общий прирост зарплаты составил 38% год к году и достиг отметки в 60 137. На первых местах оказались фрезеровщики, прирост зарплатных предложений для которых составил 68% и достиг в среднем 98 341 рубля, на втором месте — стропальщики, для них зарплат выросли на 56% – до 69 584 рублей, а третье место заняли токари с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей.
У машинистов прирост составил также 55%, но зарплата в среднем по стране составила 89 551 рубль. У операторов ПК заработная плата выросла на 43% (47 940 рублей), у слесаря – на 41% (67 997 рублей). Сварщикам и водителям автобусов за год зарплату повысили на 39% (79 014 и 71 568 соответственно). У бригадиров и плиточников в процентном соотношении выросла одинаково – на 38%, а среднее предложение по стране составило 120 100 и 102 357 рублей.
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У машинистов прирост составил также 55%, но зарплата в среднем по стране составила 89 551 рубль. У операторов ПК заработная плата выросла на 43% (47 940 рублей), у слесаря – на 41% (67 997 рублей). Сварщикам и водителям автобусов за год зарплату повысили на 39% (79 014 и 71 568 соответственно). У бригадиров и плиточников в процентном соотношении выросла одинаково – на 38%, а среднее предложение по стране составило 120 100 и 102 357 рублей.
«В третьем квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35 процентов (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза. В текущем году компании готовы предложить зарплату в среднем 68 621 рубль, что на 27 процентов выше, чем в аналогичным периодом в прошлом году», — рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова