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Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы

Gun Violence Archive.: США идут на очередной рекорд по случаям массовой стрельбы
16 августа 2023, 05:36

Фото: iStock/A_N

На середину августа в США зафиксировано больше случаев массовой стрельбы, чем в предыдущие годы, страна может установить новый антирекорд, сообщил портал Gun Violence Archive, который ведет статистику по таким инцидентам
За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Аналитики портала отметили также, что за это время в стране произошло уже 28 массовых убийств. Отмечается, что наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена.

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#женщина
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Глава Минфина США Йеллен признала, что ела в Китае галлюциногенные грибы
16 августа 2023, 06:00

Фото: iStock/Yarygin

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что во время недавнего визита в Китай съела галлюциногенные грибы.
«Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами», — цитирует CNN слова американского министра.

Джанет Йеллен добавила, что негативных последствий после приёма пищи она не ощутила.

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#грибы
#сша
#китай
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В Москве 16 августа наступит «ростовское лето»
Вильфанд: в Москве 16 августа наступит «ростовское лето» с 30-градусной жарой
16 августа 2023, 04:40

Фото: iStock/Igor Barilo

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 16 августа в Москву придет «ростовское лето» и температура достигнет +31 градуса.
«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет +26-28 градусов, в четверг — +27-29 градусов, а в пятницу — +29-31 градус», — цитирует РБК слова метеоролога.

Вильфанд добавил, что такие температурные значения превышают климатическую норму в столичном регионе на 4-6 градусов.

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#москва
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Исследование показало, где пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты
Анализ: наивысшую зарплату пенсионерам предлагают в строительстве и недвижимости
16 августа 2023, 04:02

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В отраслях строительства и недвижимости пенсионерам предлагают самые высокие зарплаты — до 88 тысяч рублей в месяц, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передает РИА Новости.
Кандидатам старшего возраста также доступны зарплаты в размере 70 тысяч рублей в сферах производства и агропромышленности. Третье место по высоте зарплаты занимает сектор транспорта и логистики, где предлагают до 65 тысяч рублей.

По данным исследования, вакансии, не требующие специализированных навыков и опыта, в сферах офисного администрирования, бизнес-услуг, а также красоты и здоровья, предлагают зарплаты в среднем по 45 тысяч рублей. В секторе услуг пенсионерам предлагается доход в размере 43 тысяч рублей.

Работодатели из сферы финансов и страхования, готовые рассматривать кандидатов разных возрастных групп, включая студентов и пенсионеров, предлагают зарплату в размере 40 тысяч рублей. В отрасли торговли зарплата составляет 36 тысяч рублей, в IT и телекоммуникациях — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, а в сфере образования и культуры — 30 тысяч.

Исследование основано на анализе около 40 тысяч вакансий, размещенных на сайтах указанных сервисов.

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#бизнес
#вакансии
#исследование
#врач
#зарплаты
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Основатель Ralf Ringer находится под следствием по делу о налогах
Основатель Ralf Ringer находится под следствием за уклонение от уплаты налогов
16 августа 2023, 03:50

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Основатель и гендиректор российской обувной компании «Ralf Ringer» Андрей Бережной подозревается в уклонении от уплаты налогов и находится под подпиской о невыезде. Об этом стало известно на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», где сам Бережной рассказал о своем деле, сообщает РИА Новости.
Предпринимателю предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, за что закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Бережной находится под подпиской о невыезде.

Согласно данным следствия, в период с 2014 по 2016 годы Бережной предоставлял налоговым органам декларации с неверными данными о сделках АО «Ральф Рингер», что привело к уменьшению налоговых платежей на сумму свыше 45 млн рублей.

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#активы
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Актер из «Игры престолов» умер в 36 лет
Актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
16 августа 2023, 02:52

Фото: iStock/SergeyPankratov

Британский актер Даррен Кент ушел из жизни в 36 лет после долгой борьбы с болезнью. Об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своем аккаунте в Twitter.
«Мы с большой скорбью доложены сообщать о смерти нашего дорогого друга и клиента, Даррена Кента, произошедшей в прошлую пятницу. Его родители и близкий друг были с ним в это время. Наши сердечные соболезнования и наша любовь с его семьей в эти тяжелые дни. Покойся в мире, дорогой друг», — гласит заявление агентства.
Как сообщает Hollywood Reporter, актер боролся с остеопорозом, артритом и редким заболеванием кожи.

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Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
9News: двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
16 августа 2023, 01:23

Фото: iStock/ipopba

Австралийские правоохранители предъявили обвинения двум мужчинам, занимавшимся созданием оружия с использованием 3D-принтера, сообщает местная телевизионная станция 9News.
«После четырехмесячной операции полиции двум жителям штата Западная Австралия были предъявлены обвинения в связи с изъятием нескольких единиц оружия, изготовленного на 3D-принтере», — говорится в сообщении телеканала.
В ходе обысков были обнаружены четыре пистолета, различные детали, чертежи и сам 3D-принтер, который использовался для изготовления оружия. Подозреваемым инкриминируется незаконное производство и распространение оружия.

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Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Температура воздуха в Турции впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса
15 августа 2023, 23:33

Фото: iStock/naumoid

Турецкие власти заявили о новом температурном рекорде, зафиксированном во вторник. В провинции Эскишехир к западу от Анкары термометры показали 49,5 градусов. Об этом сообщил в социальных сетях глава министерства Мехмет Озхасеки.
«По данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа был установлен новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая в провинции Эскишехир», — написал Мехмет Озхасеки.
Отметим, что предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был зафиксирован в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

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#температура
#страны
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Уже 36 тыс жителей Подмосковья пользуются приложением «Народный инспектор»
15 августа 2023, 22:42

Фото: Госадмтехнадзор МО

Важную роль в борьбе с нарушителями чистоты и порядка играют жители Подмосковья, использующие приложение «Народный инспектор». Этот сервис уже активно применяют 36 тыс человек, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Подраздел «Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел». Этот инструмент позволяет документировать нелегальные парковки на газонах, детских площадках, вблизи контейнеров для мусора, а также выброс мусора из автомобиля. 
«Многие автолюбители считают возможным припарковать машину на газон, перекрыть контейнерную площадку или вход в подъезд. Но если в автошколе не разъяснили подобные вещи, то помогут соседи и раздел портала «Добродел» – «Народный инспектор». Граждане фотографируют транспортные средства, которые размещены на газонах, детских площадках или перекрыли доступ к контейнерным площадкам», – рассказала Аипова.


Нужно только снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса.

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#светлана аипова
#густ мо
#парковка
#приложения
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года переработали более 36 тонн старых автопокрышек
15 августа 2023, 22:32

Фото: МинЖКХ МО

С января по август 2023 года компания ООО «Орис Пром» собрала 36 тыс тонн автомобильных покрышек и произвела из них 17 тыс тонн резиновой крошки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«60% крошки используется для формирования комфортной городской среды по губернаторской программе благоустройства дворов Московской области. 40% от этого объёма отправляется для благоустройства в Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области», – говорится в сообщении. 
ООО «Орис Пром» – основной переработчик автомобильных шин в Московской области. Контейнеры для сбора отходов от населения установлены в 59 муниципалитетах региона. 
 
Для приёма вторичного сырья от населения в Подмосковье работают площадки «Мегабак», куда каждый может бесплатно привезти крупногабаритные отходы – от спиленных деревьев и ненужной мебели до сломанной техники и старых покрышек. 
 
Цель проекта – увеличить долю населения Московской области, вовлечённого в раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов, снизить нагрузку на контейнерные площадки.
 
Сегодня в Московской области открыта 61 площадка «Мегабак» в 54 городских округах. С 2019 года на этих площадках собрали свыше 178 тыс. кубометров вторсырья.

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#мегабак
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников