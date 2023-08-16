Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы

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На середину августа в США зафиксировано больше случаев массовой стрельбы, чем в предыдущие годы, страна может установить новый антирекорд, сообщил портал Gun Violence Archive, который ведет статистику по таким инцидентам
За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Аналитики портала отметили также, что за это время в стране произошло уже 28 массовых убийств. Отмечается, что наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена.
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Артем Кузьмин