Аналитики выяснили, на что чаще всего россияне берут кредит

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Опрос аналитиков сервиса «Работа.ру» показал, что наиболее часто россияне берут кредит на машину и бытовую технику.
Так ответили по 26% респондентов.
В то же время, 25% участников исследования брали кредит для покупки квартиры, 19% — для проведения ремонта, для обучения или путешествия — 13 и 10% соответственно.
Как передаёт RT, наименее популярным у россиян целями для кредита являются хобби, помощь друзьям или родственникам, подготовка детей к школе, открытие бизнеса и свадьба.
При этом, большинство россиян (72%) когда-либо брали кредиты.
В исследовании поучаствовали 2,8 тыс. респондентов из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что россияне больше всего интересуются курсами по программированию и психологии. Так, по числу учащихся лидером стало направление по программированию на языке Python. Также люди интересуются теорией вероятности и, видимо, в этой связи, английским языком.
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В то же время, 25% участников исследования брали кредит для покупки квартиры, 19% — для проведения ремонта, для обучения или путешествия — 13 и 10% соответственно.
При этом, большинство россиян (72%) когда-либо брали кредиты.
В исследовании поучаствовали 2,8 тыс. респондентов из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что россияне больше всего интересуются курсами по программированию и психологии. Так, по числу учащихся лидером стало направление по программированию на языке Python. Также люди интересуются теорией вероятности и, видимо, в этой связи, английским языком.
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Мелисса Тимофеева