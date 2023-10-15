Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на свадьбу

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Россияне тратят на организацию свадьбы около 114 тысяч рублей.
Большая часть денег тратится на бронирование ресторана или банкетного зала, а также на кольца и украшения, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo.
Самые дорогие свадьбы проходят в столице. Там тратят в среднем 161 193 рубля. Дешевле всего праздник обходится в Челябинске - около 83 780 рублей.
У 67% молодоженов родственники принимают участие в оплате свадьбы, а 14% пар берут расходы на себя. При этом многие новобрачные планируют бюджет, учитывая ожидания по денежным подаркам.
Большинство россиян (81%) приглашают на свадьбу до 100 гостей, 11% - от 100 до 200 человек и 8% ждут на праздник 200 родственников и друзей.
67% молодоженов получают денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, 4% подарили более 1,5 млн рублей. Таким образом 54% опрошенных удалось частично окупить торжество.
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Самые дорогие свадьбы проходят в столице. Там тратят в среднем 161 193 рубля. Дешевле всего праздник обходится в Челябинске - около 83 780 рублей.
Большинство россиян (81%) приглашают на свадьбу до 100 гостей, 11% - от 100 до 200 человек и 8% ждут на праздник 200 родственников и друзей.
67% молодоженов получают денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, 4% подарили более 1,5 млн рублей. Таким образом 54% опрошенных удалось частично окупить торжество.
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Мария Фирсова