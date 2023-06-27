Аналитики выяснили, как россияне выбирают время для отпуска

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Аналитики рассказали «Радио 1», чем руководствуются граждане при выборе времени для отпуска
Лето — традиционно сезон отпусков и активного отдыха. Авито Работа провела опрос, в котором приняли участие более семи тысяч работающих граждан. Аналитики выяснили, как россияне выбирают время отпуска. Об этом они сообщили «Радио 1».
Стало известно, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своей второй половины. При этом мужчины и женщины почти в равной доле выбрали такой ответ.
Ни под кого не подстраиваются 28% респондентов, а 20% опрошенных заявили, что график отпусков составляет работодатель, а они, в свою очередь, ориентируются на него. Отмечается, что мужчины и молодежь чаще берут отпуск незапланированно. Это происходит в тот момент, когда они чувствуют усталость, так ответили 12% опрошенных.
Планируют отпуск в соответствии с каникулами детей лишь 13% респондентов, причем большинство из них оказались женщинами. Только 10% подстраиваются под графики друзей, а 3% опрошенных не смогли точно ответить, чем руководствуются при планировании отпуска.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стали известны самые популярные семейные направления для отдыха в июле.
Стало известно, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своей второй половины. При этом мужчины и женщины почти в равной доле выбрали такой ответ.
Планируют отпуск в соответствии с каникулами детей лишь 13% респондентов, причем большинство из них оказались женщинами. Только 10% подстраиваются под графики друзей, а 3% опрошенных не смогли точно ответить, чем руководствуются при планировании отпуска.
«Результаты исследования подчеркнули разнообразие факторов, в соответствии с которыми россияне планируют время отпуска. Работодателям и HR-специалистам стоит учитывать причины выбранного периода для отдыха в индивидуальном порядке и предоставлять гибкие и адаптивные решения, чтобы удовлетворять потребности сотрудников и создавать благоприятную рабочую среду», - рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стали известны самые популярные семейные направления для отдыха в июле.
Татьяна Лаврова