Анализы воды с АЭС «Фукусима-1» показали хороший результат, сообщил ВНИРО

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Научные анализы воды, сброшенной в океан из АЭС «Фукусима-1» и проведенные российскими учеными, представляют обнадеживающие результаты, передает РИА Новости со ссылкой на директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилла Колончина. Он подчеркнул, что рыбаки могут не беспокоиться.
«По заданию Ильи Васильевича (Шестакова, главы Росрыболовства), наше научно-исследовательское судно почти сразу после начала сброса вышло из Владивостока и завершит свою экспедицию в конце сентября», — поделился Колончин.По его словам, предварительные анализы, включая анализ тканей рыб, не представляют угрозы.
«Наши ученые в области рыболовства и океанографии предостерегают нас, и у нас есть хорошие прогнозы. Мы можем уверить российских рыбаков, что у них нет оснований для беспокойства. Наши морепродукты будут безопасными для потребления», — добавил он.Читайте также:
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