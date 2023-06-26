Аналог русскоязычной «Википедии» начал работу в тестовом режиме

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До конца месяца создатели «Рувики» планируют запустить портал в полном объеме
Аналог русскоязычной «Википедии» — портал «Рувики» начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщает ТАСС. Как стало известно, его создатели планируют полноценный запуск портала до конца месяца.
Генеральный директор АНО «Интернет — энциклопедия Рувики» Владимир Медейко сообщил, что бета-версия работала все выходные в тестовом режиме.
Медейко также отметил, что все тестовые работы планируют закончить в этом месяце.
Как стало известно, на сайте «Рувики» размещено около двух миллионов статей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Википедия» подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
Генеральный директор АНО «Интернет — энциклопедия Рувики» Владимир Медейко сообщил, что бета-версия работала все выходные в тестовом режиме.
Как стало известно, на сайте «Рувики» размещено около двух миллионов статей.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Википедия» подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
Екатерина Коршунова