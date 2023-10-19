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Андрей Воробьёв посетил Китай и обсудил с партнерами строительства нового завода

19 октября 2023, 09:09
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с командой посетили Китай с целью проведения рабочих встреч с будущими и нынешними партнерами. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.


В Пекине Воробьёв встретился с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь, они обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в парке «Есипово» около городского округа Солнечногорск.

Huajing является одной из самых крупных предприятий в Азии, ежегодно компания выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Их продукцию можно приобрести в более чем 60 странах.

Кроме того, строительство нового завода в Солнечногорске откроет 150 новых рабочих мест и позволит выпускать до 100 тысяч единиц ежегодно выпущенной продукции. Таким образом компания станет крупнейшим для России поставщиком.

«Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!», — заключил Воробьёв.

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#подмосковье
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В России найден редкий образец оружия Смутного времени
В Тульской области археологи нашли оружие Смутного времени
19 октября 2023, 10:17

Фото: iStock/Krugloff

Археологи Государственного музей-заповедника «Куликово поле» обнаружили редкий экземпляр оружия, датируемый концом XVI – началом XVII века. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе музея.
Отмечается, что найденным стальным клевецом (холодное острое оружие для нанесения прямого точечного удара), украшенным вставками из серебра, мог владеть представитель высшего сословия, живущий в период Смутного времени.

По словам заведующего отделом археологических исследований музея Евгения Столярова, специалистам предстоит выяснить точный период, в который было изготовлено оружие. Для этого необходимо сравнить его с ранее найденными образцами, хранящимися в российских музеях.

Уточняется, что клевец был случайно обнаружен во время археологических раскопок в Тульской области. После проведения исследований, он будет выставлен на выставках, посвящённых истории Засечной черты, где и был обнаружен. 

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#археология
#оружие
#музей
#история
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Появилась версия двойного убийства в семье Стаса Намина
Роман Микоян убил бабушку и брата, «чтобы прекратили воспитывать»
19 октября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Подозреваемый в убийстве бабушки брата Роман Микоян зарезал бабушку и брата, так как они постоянно пытались учить его жизни. Об этом рассказал он сам во время допроса.
Полина Ткаченко и Артем Микоян просили 39-летнего Романа перестать употреблять наркотики и тусоваться. Он часто попадал в разные неприятные истории из-за своего разгульного образа жизни, сообщает телеграм-канал SHOT. Например, в 2020 году на тусовке в центре Москвы старшего сына известного рокера избили и ограбили. В роковой день Роман снова был под воздействием запрещенных веществ. Когда родственники в очередной раз стали пытаться вразумить его, он не выдержал и схватился за нож.

Роман — приемный сын рок-музыканта. Стас Намин женился на его матери, когда мальчику был год. Сейчас он работает директором по развитию компании Skyeer, которая занимается разработкой аналитической платформы на основе данных съемки с беспилотных летательных аппаратов.

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#сын
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Можайские школьники выиграли поездку в Санкт-Петербург
19 октября 2023, 09:13

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

Школьники из Можайска в составе подмосковной команды выиграли поездку в Санкт-Петербург в Зарнице: Легенды будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
В рамках военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего» команда Московской области стала одной из победителей. Участников наградили недельной поездкой в город Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что можайскую область в команде Московской области представляли юнармейцы Степан Пицык, Никита Касаткин, Глеб Горчаков и Тимофей Павлов.

Для победителей подготовили большую патриотическую программу. Ребята посетили музеи и достопримечательности города, прошли мастер-классы по созданию созданию сухого армейского душа и написали письма.

Кроме этого, юнармейцы приняли участие в открытии мемориальных досок лейтенанта внутренней службы,  Героя Российской Федерации (посмертно) Владимира Широкова и участника СВО Александра Горелова, награжденному орденом Мужества.

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#подмосковье
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#музеи
#петербург
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В России изменится цена на пиво, сидр и медовуху
Власти РФ рассмотрят изменение цены на пиво и сидр
19 октября 2023, 06:37

Фото: istockphoto.com/Dziggyfoto

Правительство Российской Федерации планирует рассмотреть возможность государственного регулирования цен на напитки, такие как пиво, сидр, медовуха и пуаре, что может повлечь за собой изменение стоимости указанных напитков. Кабмин уже обратился в Министерство финансов с соответствующей инициативой, передает ТАСС.
«Запрос на государственное вмешательство в ценообразование направлен в аппарат Правительства Российской Федерации и отправлен на экспертное рассмотрение в Министерство финансов России», — говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.
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#опасность
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РАН и МГУ: Россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года
19 октября 2023, 06:18

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Согласно исследованиям ученых МГУ им. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, россияне в среднем в 70,7 года начинают считать себя старыми. Об этом пишет РБК.
В соответствующем опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян различных возрастов, уровня доходов и семейного положения их 65 регионов страны.

Им задали вопрос, в каком возрасте наступает старость, после чего уточнили, когда, по их мнению, наступает старость у женщин и мужчин.

Отмечается, что люди с хорошим здоровьем ожидают старость позже. В то время как молодые люди ждут наступления старость в более молодом возрасте, чем старшее поколение. 

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Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле

Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю

Писателю Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах


*Является иностранным агентом
#люди
#россияне
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Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле
Туры в Египет подешевели на 28 процентов из-за войны в Израиле
19 октября 2023, 02:38

Фото: iStock/Diy1

Спрос на туры из России в Египет с 11 по 17 октября снизился на четыре процента, а цены на путевки упали в среднем на 25-31 процент. Это снижение объясняется, в частности, военным конфликтом в соседнем Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на исследование группы компаний «Слетать.ру».
«Падение как спроса, так и цен на туры в Египет началось 11 октября и продолжалось до 17 октября. За этот период объем продаж упал приблизительно на четыре процента по сравнению с предыдущими двумя неделями, и цены на большинство предложений снизились в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цены стабилизировались», — отметили в компании.
«Скорее всего, колебания в спросе, которые произошли в первую неделю после начала конфликта в Израиле, сыграли ключевую роль в снижении цен на туры в Египет в рамках динамического ценообразования», — добавили представители «Слетать.ру».
Компания также упомянула аналогичные кратковременные тенденции снижения спроса и цен на поездки в Турцию, которые произошли в начале февраля этого года вследствие землетрясения в стране. Однако спрос и цены быстро восстановились за неделю после снижения.

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#политолог
#оон
#землетрясения
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Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю
В Госдуме предложили увеличить отпуск на неделю для работающих пенсионеров
19 октября 2023, 01:26

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Представители ЛДПР вынесли предложение о продлении отпуска на неделю для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. По информации «Известий», законопроект будет представлен в Госудуму 19 октября и направлен на увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней для двух групп граждан.
В пояснительной записке отмечается, что дополнительная неделя отдыха будет способствовать восстановлению сил и улучшению здоровья работающих пенсионеров и граждан, находящихся на пороге выхода на пенсию. Авторы предложения уверены, что оно также поднимет уровень работоспособности данной категории граждан.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что на данный момент в России численность работающих предпенсионеров составляет около четырех миллионов человек. Это граждане, которые бы официально перешли на пенсию по более раннему законодательству, но лишились такой возможности после пенсионной реформы.

Он подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста было необходимой мерой, и поэтому разрабатываются стимулирующие меры и льготы для данной категории граждан. Количество работающих предпенсионеров в России составляет менее шести процентов от общего числа занятых граждан, поэтому увеличение продолжительности отпуска на неделю не будет ощутимым бременем для бизнеса или государства.

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Писателю Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
18 октября 2023, 22:06

Фото: iStock/Zolnierek

Писателю Дмитрию Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иностранных агентах, об этом «РИА Новости» сообщили в Останкинском суде Москвы.
«Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Глуховского Д.А*, дата заседания не назначена», - прокомментировали ситуацию в суде. 

Глуховскому* грозит штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

7 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии. По версии обвинения, писатель смонтировал и разместил в своей социальной сети на котором, якобы, российские военные обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.

При этом, где сейчас находится писатель - никому неизвестно. В последний раз он вылетел из Шереметьево в Барселону, дальше его след потерялся.

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*Является иностранным агентом
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У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов
18 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/lucky-photographer

18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов, об этом сообщает «РИА Новости».
Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. 

О готовящемся митинге было известно заранее. Полиция Вашингтона установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом. Однако, пока что акция проходит мирно. 

Акцию организовала еврейская организация «Jewish voice for peace». Демонстранты также призывают приостановить военную помощь США Израилю.

Аналогичная акция прошла у ​здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих. Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».

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