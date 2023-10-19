Андрей Воробьёв посетил Китай и обсудил с партнерами строительства нового завода

Фото: Фотобанк Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с командой посетили Китай с целью проведения рабочих встреч с будущими и нынешними партнерами. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.
В Пекине Воробьёв встретился с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь, они обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в парке «Есипово» около городского округа Солнечногорск.
Huajing является одной из самых крупных предприятий в Азии, ежегодно компания выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Их продукцию можно приобрести в более чем 60 странах.
Кроме того, строительство нового завода в Солнечногорске откроет 150 новых рабочих мест и позволит выпускать до 100 тысяч единиц ежегодно выпущенной продукции. Таким образом компания станет крупнейшим для России поставщиком.
«Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!», — заключил Воробьёв.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули к жизни девочку с редким и опасным синдромом
В Подольске к 2030 году построят два кофейных завода за 3 млрд рублей
Можайская ферма победила на Международном гастрономическом фестивале
Алина Юрчак