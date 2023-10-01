Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Московской области

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днем Московской области. Свое поздравление Воробьёв опубликовал в своем телеграм-канале.
Воробьёв выразил надежду на то, что жители Московской области замечают изменения, которые происходят в большом и красивом регионе.
Напомним, ранее Воробьёв отметил важность того, что в Московской области все должны быть одной командой. Губернатор подчеркнул, что команда – это когда есть взаимовыручка, взаимопонимание и партнёрство, а главное, что всё это идёт от чистого сердца.
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«Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше», — написал в своем поздравлении губернатор Подмосковья.
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Екатерина Коршунова