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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Московской области

01 октября 2023, 12:36
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днем Московской области. Свое поздравление Воробьёв опубликовал в своем телеграм-канале.
Воробьёв выразил надежду на то, что жители Московской области замечают изменения, которые происходят в большом и красивом регионе.

«Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше», — написал в своем поздравлении губернатор Подмосковья.


Напомним, ранее Воробьёв отметил важность того, что в Московской области все должны быть одной командой. Губернатор подчеркнул, что команда – это когда есть взаимовыручка, взаимопонимание и партнёрство, а главное, что всё это идёт от чистого сердца.

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#подмосковье
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#жители
#воробьёв
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Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег
Синоптик Леус: первый снег не исключен уже в первой декаде октября
01 октября 2023, 12:17

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, передает РИА Новости.
Отмечается, что первые заморозки возможны во второй половине октябре. В этом месяце также ожидаются частые смены состояний погоды.

В первой половине октября температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сообщается, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.

Напомним, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, условная дата начала отопительного сезона в столице может быть смещена на 2 недели. По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.

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#подмосковье
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#температура
#снег
#дождь
#холод
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Крымский мост закрыли для движения
01 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

После 11 часов утра (по мск) движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили.
В Telegram-канале, который публикует официальные данные о ситуации на подъездах к мосту, сказано, что «движение временно перекрыто».
 
В прошлый раз движение на мосту приостанавливали накануне вечером более чем на час.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. 

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

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Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Путин: ратные традиции продолжает нынешнее поколение Сухопутных войск
01 октября 2023, 10:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что на сегодняшний день ратные, патриотические традиции с честью продолжает современное поколение военных. Путин отметил, что в ходе спецоперации ярко проявились доблесть и мужество российских военнослужащих.

Российский лидер пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, а также их семьям всего самого доброго.

Напомним, День Сухопутных войск России отмечается каждый год 1 октября.

Ранее сообщалось о том, что в России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков. В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

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#традиции
#лидер
#путин
#военные
#праздник
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Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог
01 октября 2023, 10:06

Фото: Istockphoto/Dzurag

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет.
В публикации РИА Новости сказано, что собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.
 
По данным Росреестра, если строение имеют фундамент и признаки капитального объекта, то владелец должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.
 
«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», - уточнил депутат Сергей Гаврилов.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.

Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.

Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра.

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#дача
#дачники
#налоги
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Матвиенко поздравила руководство и жителей Подмосковья с Днём Московской области
01 октября 2023, 08:00

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова и всех жителей региона с Днём Московской области. Она назвала Подмосковье стабильным и перспективным регионом с мощным потенциалом и широкими возможностями социально-экономического развития.
«Здесь реализуются масштабные инновационные и инвестиционные проекты, передовые программы в сферах здравоохранения, науки и образования, совершенствуются промышленная и транспортно-логистическая инфраструктуры. Здесь находят всестороннюю поддержку предпринимательские инициативы, особенно нацеленные на открытие импортозамещающих производств», – говорится в поздравлении Матвиенко
Она подчеркнула, что в центре внимания органов государственной власти Московской области – неизменно актуальные для людей вопросы.  Во многом благодаря этому регион остаётся одним из самых привлекательных для жизни, лидером по росту численности населения. 
«Без сомнения, все позитивные тенденции найдут продолжение, и впереди у Подмосковья ещё немало успехов и достижений. Уверена, что жители области, опираясь на заложенный старшими поколениями надёжный фундамент и славные трудовые традиции, продолжат способствовать укреплению и процветанию своей малой родины», – отметила спикер Совфеда. 
Она пожелала всем жителям Подмосковья здоровья, счастья и добра.
 
День рождения Московской области отмечается ежегодно с 2001 года в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года императрица Екатерина II подписала указ, которым учредила обновлённую Московскую губернию. А в ХХ веке, с 1 октября 1929 года, согласно постановлению ВЦИК, губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московская. 
 
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#московская область
#подмосковье
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В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков
01 октября 2023, 07:59

Фото: iStock/Vershinin

В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
ТАСС пишет, что оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих (контрактники, срочники, служащие в войсках Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел РФ и уголовно-исполнительной системы), а также федеральной противопожарной службы повысят с 1 октября на 10,5%.

Оклады повысят и должностным лицам таможенных органов РФ и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи. Также МВД пересмотрит размеры пенсий уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.

На 5,5% с 1 октября увеличат зарплаты работников госорганов, которые не являются госслужащими (коменданты, кассиры и экспедиторы).

Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тысяч рублей.

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#россия
#зарплата
#мвд
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ТАСС: На Украине вступило в силу требование о воинском учете для женщин-медиков
01 октября 2023, 05:29

Фото: iStock/Zhanna_Danilova

С 1 октября украинки, имеющие медицинскую специальность, обязаны будут встать на воинский учёт, пишет ТАСС. Это касается всех девушек и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют или будут иметь после обучения в вузе специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.
В начале сентября Верховная рада Украины объявила о том, что с 1 октября все женщины-медики и фармацевты на Украине будут обязаны принудительно встать на воинский учет. При этом отмечалось, что выезд из страны запрещен только для мобилизованных женщин, а для тех, кто встанет на воинский учет, ограничения вводить не предполагается.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

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#учёт
#женщины
#врачи
#всу
#украина
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РИА Новости: Прокуратура Мордовии проверит, есть ли черви в школьных сухпайках
01 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/gpointstudio

Прокуратура Мордовии проверяет информацию о наличии червей в школьных сухих пайках, пишет РИА Новости.
«Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что порядка 150 семей с детьми-инвалидами в Саранске получили наборы с некачественными продуктами. Отмечалось, в частности, что в пачках с рисом и гречкой находились червяки. Сейчас ведётся прокурорская проверка данной информации.

За несколько дней до этого челябинская прокуратура начала проверку исполнения санитарно-эпидемиологических норм в одно мм из образовательных центров города после того, как в СМИ появилась информация о том, что его учащимся в столовой налили компот с червями.

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#школы
#питание
#проверка
#прокуратура
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Какой праздник 1 октября: памятные даты, традиции, именины
01 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/golibtolibov

В этот день пройдет сразу несколько праздников в России и мире. Редакция «Радио 1» расскажет, какие события пришлись на этот день и какие традиции существуют.

День учителя в СССР


В СССР День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Праздник был учрежден указом Совета СССР. Профессия учителя в советские времена была почетной, уважаемой и важной. В одном из фильмов даже звучит фраза, что ошибки учителей обходятся не менее дорого, чем врачебные.


Международный день кофе


                                                                                                                 Фото: iStock/amenic181

Праздничную дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в тех странах мира, где производится напиток, начинаются работы по сбору кофейных зерен. Родиной кофе стала Эфиопия, именно там один из пастухов впервые обнаружил бодрящее действие напитка. 

Международный день музыки


Считается, что музыка объединяет людей. Издревле людей сплачивали танцы, песни, религиозные обряды, которые совершались под музыкальное сопровождение. В этот день принято вспоминать свои любимые мелодии и делиться впечатлениями от музыкальных произведений.

 

Международный день пожилых людей


В этот день принято особенно трепетно относиться к пожилым людям: бабушкам и дедушкам. Следует помнить, что за их плечами не всегда простой жизненный путь. У торжества существует еще одно название: День добра и уважения. 1 октября следует поздравлять людей старшего поколения и благодарить их.

День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом
День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом

Всемирный день какао и шоколада


                                                                                                                 Фото: iStock/xamtiw

Этот праздник отмечают любители самого популярного лакомства во всем мире. Родиной шоколада считается Мексика. После того, как он полюбился в твердом виде, из него стали делать напитки. В этот день следует побаловать себя шоколадными деликатесом.

День Сухопутных войск РФ


Самым масштабным видом войск в составе ВС РФ являются сухопутные. У них на вооружении состоит такое количество сил и средств, что с ними не могут конкурировать другие батальоны. В этот день поздравляют всех военнослужащих этого рода войск и гражданских служащих, которые имеют отношение к этому подразделению.

Международный день охраны енотов


В некоторых странах к милым и пушистым зверькам относятся с настороженностью. День охраны енотов был учрежден для того, чтобы призвать людей лучше познакомится с этими животными и изменить свое отношение к этим зверькам, которые несмотря на миловидность, завоевали репутацию вредных и чрезмерно активных животных. В этот день зоологи напоминают о важности этих зверьков и недопустимости их уничтожения.

День Московской области


Этот праздник отмечается ежегодно с 2001 года. Указ об учреждении обновленной Московской губернии был подписан в 1781 году Екатериной II, а согласно постановлению ВЦИК, с 1 октября 1929 года губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, которая затем получила название Московская.

Всемирный день вегетарианства 


Этот праздник отмечается ежегодно и во всем мире. Учрежден День вегетарианства был в 1977 году Североамериканским вегетарианским обществом. Это праздник отмечают те, кто отказался от употребления продуктов растительного происхождения.  


День Арины Шиповницы


Православная церковь в этот день чтит память мучениц Ариадны  Промисской и Ирины Египетской. Согласно поверьям, христианка Ирина противостояла язычникам, за что была судима. По воле римского императора, она была истерзана и обезглавлена.
 
                                                                                                                 Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Мученица Ариадна жила в г. Промиссии Фригийской области. Она была наложницей главы города до тех пор, пока не отказалась принести жертву языческим богам. Ариадна заявила, что является христианкой, за что была жестоко истерзана, но отпущена на свободу. 

Доподлинно неизвестно, в честь какой из мучениц был назван праздник, поэтому в этот день принято чтить память обеих. Традиции гласят, что собранный 1 октября шиповник обладает целительным свойством в кратном размере. Его следует сушить и заваривать в холодное время года, чтобы уберечь себя от хвори.

Именины: Ариадна, Ирина, Арина, Петр, Михаил, Константин, Иван, Аркадий 

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