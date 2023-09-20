Андрей Воробьев: разбор завалов в Балашихе закончат к концу дня

«Информируем жителей о том, что пункт временного размещения расположен в ДК «Балашиха». Провожаем пожилых людей и всех, кому нужна помощь. Помогаем донести вещи. В ДК разливают чай, есть специалисты, которые записывают, какая помощь нужна, в будущем будем её оказывать», — сказала Мария Редозубова.