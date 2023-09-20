Андрей Воробьев: разбор завалов в Балашихе закончат к концу дня

«Работы будут продолжаться по разбору завалов до конца дня. Сегодня в доме напротив Фонд капитального ремонта всё необходимое сделает с восстановлением стёкол. МЧС по протоколу обследует дом в течение как минимум двоих суток, чтобы определить силу взрывной волны и дать ответ на вопрос, когда жители 2 и 4 подъезда смогут заехать», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.
При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе.