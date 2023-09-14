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Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья

14 сентября 2023, 12:19
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Московской области. Верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Московской области», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%. На пост губернатора претендовали 4 кандидата – Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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#губернатор
#права
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Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области
14 сентября 2023, 12:01

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
На вступлении в должность присутствуют члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций, а также деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.
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#андрей воробьёв
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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
14 сентября 2023, 11:53

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали пожар в среду, 13 сентября в 4 километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа на территории Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 0,02 га, произошёл торфяной пожар.

Для тушения пожара были задействованы 5 единиц техники и 10 человек. Пожар удалось ликвидировать за 5 часов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 14 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В пятницу, 15 сентября на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В субботу, 16 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Захарова назвала «зомби-апокалипсисом» угрозы спикера-трансгендера ВСУ
14 сентября 2023, 11:28

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на угрозы представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины Сары Эштона-Чирилло. Информацию об этом Захарова опубликовала в своем телеграм-канале.

Представитель МИД отметила, что Эштон-Чирилло представляет собой трансгенедра из США и его высказывания подтверждают террористический характер киевского режима. Официальный спикер теробороны ВСУ в видеообращении произнес странную и речь, заявив, что русские «не люди» и дал обещание убивать русских журналистов.

«Зомби-апокалипсис. Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — заявила Захарова.

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Суд приговорил главаря крупнейшей российской ОПГ Гагиева к пожизненному сроку
14 сентября 2023, 11:10

Фото: istock / OlFedv

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Алсану Гагиеву, главарю крупной преступной группировки. Он будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.
Аслан Гагиев руководил группировкой киллеров в Северной Осетии с 2004 по 2013 год. Преступная группа насчитывала более 40 человек, из них двое были сотрудниками правоохранительных органов. Банда брала заказы на убийства любого уровня сложности. Убийцы использовали поддельные удостоверения личности, угнанные автомобили, съемные квартиры. В 2014 году главаря ОПГ объявили в международный розыск, а спустя время задержали в Вене.

Гагиева признали виновным в создании организованной преступной группы, которая совершила более 60 преступлений. Информацию сообщает РИА Новости. Уже сейчас более 20 участников ОПГ отбывают сроки наказания в местах лишения свободы.

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#преступники
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В четверг утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
14 сентября 2023, 10:58

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 14 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано свыше 964,5 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#минтранс мо
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В Мытищах изменили схему движения
14 сентября 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На выезде из Пироговки на Олимпийском проспекте в Мытищах временно изменилась схема движения.

Схема движения изменена для оптимизации движения транспорта в Москву, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


На Олимпийском проспекте закрыли одну полосу движения по направлению от улицы Сохвозной до кругового пересечения с Волковским шоссе, также закрыт выезд с Пироговского шоссе на круговое движение. Ограничения продлятся до 21 сентября. 

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Опрос: больше 70% россиян никогда не просили компенсацию за переработки
14 сентября 2023, 10:30

Фото: IStock/shironosov

Только 27% россиян знают о возможности получить дополнительную плату за переработку. Об этом «Радио 1» сообщили эксперты Авито Работа со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 10 тысяч человек.
Согласно исследованию, больше всех свои трудовые права отстаивают жители Волгограда (33%), Уфы (33%) и Омска (32%). Чаще всего такие специалисты работают в сфере бухгалтерии (39%), администрирования (34%), IT (32%) и производства (31%).

Как рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков, не интересовались порядком оплаты сверхурочных часов 43% россиян. Он напомнил, что все работники в России могут требовать за переработку повышенную оплату или внеочередной выходной. Это будет обязательный отгул, который предусмотрен в случаях переработки, согласно Трудовому кодексу.
«Сегодня знание о трудовом праве распространяется и применяется работодателями все больше, так как компании стремятся к обеспечению комфорта и сохранению баланса между работой и личной жизнью сотрудников. Предполагается, что с порядком оплаты сверхурочных часов сотрудник должен ознакомиться самостоятельно, он прописан в Трудовом кодексе, но также у каждого работающего россиянина есть возможность обсудить подробности данной процедуры с HR-отделом»‎, — рассказал он.
Также опрос показал, что 73% россиян никогда не пользовались правом на получение доплаты за сверхурочную работу. Треть опрошенных россиян знает о возможности выплаты за дополнительные отработанные часы, но она им ни разу не пригодилась. Меньше всего перерабатывают жители Казани (38%), Москвы (35%), Воронежа (34%) и Екатеринбурга (34%). В разрезе отдельных сфер реже работают сверхурочно работники страхования (37%), банкинга (36%), строительства (35%) и торговли (35%).

В то же время 35% опрошенных не знают о компенсации сверхурочных часов, интересуются этим вопросом. Оставшиеся 7% не осведомлены об этой информации и не хотят её узнавать.

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#доплаты
#работники
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Московские водители посоревнуются за выход в финал конкурса профессионального мастерства
Столичные грузоперевозчики проведут внутренние конкурсы водительского мастерства
14 сентября 2023, 10:11

Фото: istockphoto/Apriori1

На текущей и следующей неделях в московских подразделениях крупнейших транспортных компаний-грузоперевозчиков России пройдут внутренние конкурсы водительского мастерства. Победители примут участие в федеральном этапе состязания.
Финал конкурса за звание «Лучший водитель России - 2023» пройдет 29 октября в Ставрополе и будет приурочен к Дню автомобилиста. Организаторами состязания в профессиональном мастерстве выступает общественная организация «Водители России» при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Президент общественной организации «Водители России» Олег Тороша отметил, что конкурс не просто выявит настоящих асов водительского дела, но и станет отличной профориентационной площадкой, послужит делу вовлечения молодежи в транспортную сферу и знакомству молодых людей с профессией водителя.

Конкурс согласован с министерством транспорта России. Представители ведомства примут участие в церемонии открытия соревнований и награждении победителей и призеров. Оценивать мастерство водителей будут члены судейской команды, куда войдут эксперты транспортной отрасли и руководители российских автомобильных ассоциаций.

Конкурс водительского мастерства «Лучший водитель России» от общественной организации «Водители России» планируется проводить ежегодно.

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#эксперты
#профессия
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Горелкин: В Госдуме не исключают блокировку WhatsApp при появлении каналов
14 сентября 2023, 09:58

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории РФ из-за появления каналов, которые позволят массово распространять информацию.

При блокировке социальных сетей американской компании Meta*, WhatsApp не стали блокировать, так как он является средством для передачи личных сообщений.

«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – сообщает замглавы комитета по информбезопасности.
Напомним, что причиной для ограничений стало решение компании, позволяющее пользователям соцсетей «призывать к насилию против россиян и российских солдат» из-за проведения СВО на территории Украины.

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