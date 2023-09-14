Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Московской области. Верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Московской области», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%. На пост губернатора претендовали 4 кандидата – Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.
Читайте также:
Мособлизбирком объявил Воробьёва губернатором Подмосковья.
Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.
Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.