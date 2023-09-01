Андрей Воробьёв и Сергей Лавров поздравили учащихся Подмосковья с Днем знаний.

Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В этом году в школу отправились 1,8 миллион школьников, на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в День знаний принял участие в посвященной началу учебного года торжественной церемонии в Областной гимназии имени Е. М. Примакова, также он отметил, что притягательность гимназии имени Примакова набирает популярность с каждым годом у школьников.
Лавров обратил внимание на профессиональный преподавательский состав гимназии и самые современные образовательные методики.
Директор гимназии имени Примакова Майа Майсурадзе отметила, что гимназия занимает место лидера в сфере образования в регионе.
Гимназия им. Е.М.Примакова входит в ТОП 50 школ РФ по конкурентоспособности выпускников.
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В этом году в школу отправились 1,8 миллион школьников, на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.
«Прежде всего, хотел бы поздравить наших первоклашек, их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей — это всегда очень волнительно, трогательно. А что касается будущих выпускников, не сомневаюсь, вы поступите в лучшие вузы нашей страны. Хотел бы поблагодарить преподавателей, которые ищут ключи для того, чтобы мотивировать наших детей. Уверен, новый учебный год будет успешен, хочу пожелать всем смелых решений, ярких побед, здоровья и всего самого доброго. С 1 сентября!», — с поздравительным словом выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в День знаний принял участие в посвященной началу учебного года торжественной церемонии в Областной гимназии имени Е. М. Примакова, также он отметил, что притягательность гимназии имени Примакова набирает популярность с каждым годом у школьников.
«Здесь великолепные профессиональные преподаватели, самые современные образовательные методики и инфраструктура, которая не нуждается в дополнительных комплиментах. Желаю первоклассникам успешно войти в новое для вас качество жизни, хочу обратиться к 11-классникам, которые вступают в последний год перед экзаменационными испытаниями — если кто-то после 11 класса решит поступать в МГИМО, мы будем только рады. Наш вуз пополняется за счёт самых талантливых выпускников школ со всей Родины, и, прежде всего, из московского региона», — сказал Сергей Лавров.
Лавров обратил внимание на профессиональный преподавательский состав гимназии и самые современные образовательные методики.
Директор гимназии имени Примакова Майа Майсурадзе отметила, что гимназия занимает место лидера в сфере образования в регионе.
Гимназия им. Е.М.Примакова входит в ТОП 50 школ РФ по конкурентоспособности выпускников.
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Алиса Сергиенко