Андрей Воробьёв назвал Донецкую Республику приоритетным партнёром

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Донецкая Народная Республика также является для нас приоритетным партнером в части отдыха детей, решения проблем, связанных с бытом: тепло, вода, школы, мосты, дороги», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Андрей Воробьёв отметил, что все эти вопросы имеют принципиально важное значение.
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