Андрей Воробьёв назвал цели проведения Съезда детских врачей

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Главными темами, которые обсуждаются на Съезде детских врачей стали: развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал главной целью IV съезда детских врачей Московской области поиск и внедрение инноваций и общение участников.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал главной целью IV съезда детских врачей Московской области поиск и внедрение инноваций и общение участников.
«Главная цель нашего общения – искать и внедрять новое», – сказал глава региона.По его словам, в съезде детских врачей участвуют онлайн специалисты из 25 стран.
«Бесценно, что люди приехали для того, чтобы пообщаться. Это значит, они находятся в поиске, значит, они стараются развиваться. В своих методиках они стараются применять все лучшее, чтобы помочь человеку», – добавил Андрей Воробьёв.Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
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Алиса Сергиенко