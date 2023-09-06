Андрей Воробьёв назвал цели проведения Съезда детских врачей

Жители Московской области смогут проголосовать не только очно на избирательных участках, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для избирателей созданы удобные условия, выборы состоятся не только в выходные дни, но и в последний рабочий день на текущей неделе. Редакция «Радио 1» рассказывает, как проголосовать дистанционно и когда начнется электронное голосование.