Андрей Воробьёв обсудил с активными жителями Дмитрова инвестпроекты в округе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Дмитрове представлены прибыльные инвестиционные проекты: завод «Святой источник», терминально-логистический центр «Белый Раст», агрокластер «Сырная долина».
«В агрокластере выделено 17 га под производство сыра, создана вся сопутствующая инфраструктура. У нас не хватало мощностей — увеличили. Все это даёт возможность резидентам приходить с готовым решением и сразу же строить масштабное производство. Мы, когда рассчитывали бизнес-план, думали, что создадим 70 рабочих мест, потому что сыр — это высокоавтоматизированное производство. Но сейчас у нас уже 350 сотрудников», — рассказала генеральный директор «Дмитровского молочного завода» Любовь Лихачёва.Читайте также:
Илья Поночевный рассказал о развитии дорожно-транспортной сферы в Дмитровском округе.
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.
Глава Дмитровского округа рассказал об образовательных объектах в округе.