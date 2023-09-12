Андрей Воробьёв отметил поддержку президента России в реализации важных подмосковных проектов

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Хочу особо подчеркнуть поддержку президента. Все мы стали свидетелями масштабных проектов, которые были открыты накануне. Они дальше продолжаются, эти проекты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Губернатор поблагодарил президента за поддержку масштабных подмосковных проектов.
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.
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