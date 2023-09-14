Андрей Воробьёв отметил важность доверия президента России

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
«Доверие жителей бесценно, доверие президента для нас, для Подмосковья всегда имело определяющее значение, потому что регулярные встречи, которые происходят, предполагают обсуждение сложных вопросов», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.Глава региона отметил, что президент России уделяет должное внимание каждому вопросу, с которым к нему приходят, для эффективного решения этого вопроса.
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