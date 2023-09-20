Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Будем адресно работать с каждым. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паёк. Вместе со старшими по дому обзваниваем пострадавших. При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые 3 подъезда дома, где произошёл взрыв, зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Спасатели планируют завершить разбор завалов до конца текущего дня.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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