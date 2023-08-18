Радио1
Главная / Новости / Общество/ Андрей Воробьёв посетил новый парк «Авангард» в Электростали

Андрей Воробьёв посетил новый парк «Авангард» в Электростали

18 августа 2023, 12:02

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей воробьёв вместе с местными жителями округа прокатился на велосипеде на новой велодорожке в лесопарке «Авангард» в Электростали.
Лесопарк «Авангард» расположился на площади в 120 гектар. В текущем году специалисты провели работы по благоустройству половины от всей площади лесопарка. В планах благоустроить ещё 60 гектар, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


«Живешь ты в крупном мегаполисе или небольшом городе, тебе всегда хочется больше времени проводить на природе. Когда мы создаем и благоустраиваем парки, делаем их красивее и уютнее — добавляем ярких красок жизни в городе. Поэтому благоустроенные пространства, зелёные зоны так часто становятся визитными карточками наших территорий. Один из примеров -—лесопарк «Авангард». Знаю, что в первый же день открытия сюда пришло порядка 27 тысяч человек — это почти каждый четвертый житель города», — сказал губернатор Подмосковья.

На данный момент жители уже могут прогуляться по новым пешеходным дорожкам, поездить на велосипеде или самокате на велодорожке, дети могут поиграть на новой детской площадке, также в парке обустроили пляжную зону, зону для занятий спортом, установили тренажёры и оборудовали зону для выгула собак.
«Парк получился шикарный! Во всех смыслах. Я как велосипедист, волейболист и просто житель прихожу сюда почти каждый день и провожу время целыми днями. Тут очень длинные качественные дорожки с освещением, удобно ездить. Часто прихожу сюда и с семьёй», — поделился местный житель Сергей Куликов, который с женой и дочерью составил компанию губернатору по время катания на велосипеде.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв обсудил с общественниками благоустройство Дмитровского округа.

Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка выполнен на 50%.

Воробьёв: в Подмосковье к запуску МЦД-3 благоустроили территории у 20 станций.
#подмосковье
#парк
#благоустройство
#губернатор
#дети
#велосипедист
#мцд
#парки
#жители
#человек
#специалисты
#авангард
#сергей куликов
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Крымские телефонные номера подверглись атаке
Крючков: На крымские телефонные номера началась интернет-атака
18 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/Diy13

На крымские телефонные номера началась интернет-атака: приходят сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, сообщения жителям приходят, якобы, от оперативного штаба и МЧС. Однако, подобные сведения не являются достоверными. Крючков призвал доверять только проверенным информационным ресурсам. 

«Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам», — заявил советник главы республики. 
Ранее сообщалось, что украинец отправился в колонию за хакерские атаки на российские интернет-ресурсы. В ходе осуществления преступной деятельности, мужчина отправлял инструкции по проведению атак на компьютеры пользователей. 

Читайте также: 

Неизвестный пригрозил взорвать Красногорский парк

Россиянам рассказали, как спастись от мошенников в Telegram

Эксперт Миклухо рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов



#мчс
#интернет
#мужчина
#крым
#мошенники
Читайте нас в
Путин отметил важность «Всероссийского общества инвалидов» для всех россиян
18 августа 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 35-летием и отметил, что оно необходимо для создания условий самореализации всех жителей России.
Путин отметил, что общество делает многое во взаимодействии с органами госвласти для решения вопросов реабилитации и социальной адаптации людей с ограничениями здоровья. Российский лидер подчеркнул, что создание достойных условий для самореализации всех граждан страны – один из главных общенациональных приоритетов.

Сообщается, что в ВОИ входит полтора миллиона человек. Общество инвалидов принимало участие в разработке и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой РФ присоединилась в 2012 году.

Читайте также:

Путин поздравил членов Русского географического общества с Днем географа

Путин заявил о впечатляющих успехах Москвы в сфере современного транспорта

Путин был шокирован новостью о российских автобусах
#общество
#страны
#человек
#лидер
#оон
#путин
#рф
Читайте нас в
Роскомнадзор рассмотрит законопроект о запрете публиковать фото БПЛА
Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект о запрете публиковать фото дронов
18 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/aapsky

Ведомство готово рассмотреть законопроект, который запрещает публиковать в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак БПЛА и других военных сведений. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что в случае поступления законопроекта, он будет рассмотрен. Отмечается, что в соответствии с предложенным проектом закона, исключения для публикации составят официальные сведения Минобороны РФ и опубликованные им фото и видео.  

Ранее, сенаторы предложили ввести за публикацию вышеуказанных сведений, лишение свободы сроком до трех лет. 

Читайте также: 

В Google Play появилось приложение, с помощью которого можно сообщать о беспилотниках

Кравцов: В российских колледжах появится специальность оператора БПЛА

Совфед предложил лишать свободы на срок до 3 лет за публикацию атак БПЛА
#минобороны рф
#видео
#фото
#бпла
Читайте нас в
Сейсмолог Шебалин раскрыл, грозят ли России землетрясения из-за Турции
18 августа 2023, 11:38

Фото: IStock/SteveCollender

Турция вступает в период сильных землетрясений. Такое заявление сделал ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр.
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин объяснил «Радио 1», что Турция – это регион высокой сейсмичности, поэтому землетрясения там будут периодически происходить. Однако их силу определить невозможно.
«Они там рано или поздно будут происходить, потому что Турция, включая сам Стамбул, – это регион высокой сейсмичности. Наука пока не располагает данными о том, как скоро там произойдут сильные землетрясения. Но по нашим данным, пока ситуации такой нет», — сказал Пётр Шебалин.
Специалист подчеркнул, что землетрясения в Турции не могут повлиять на сейсмическую активность в России.
«В России они [землетрясения] могут происходить, но землетрясения в России не зависят от землетрясений в Турции», — сказал сейсмолог.
Читайте также: 

В Колумбии произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение

В Кемеровской области случилось землетрясение
#турция
#землетрясения
#россия
Читайте нас в
Первый этап благоустройства Химкинского лесопарка выполнен на 50%
18 августа 2023, 11:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Работы в рамках первого этапа благоустройства Химкинского лесопарка завершены на половину. Уже установлены: большая игровая зона и тропинки внутри парка.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным проверили ход работ по благоустройству лесопарка.
«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы приступили к благоустройству Химкинского лесопарка площадью 132 гектара. Площадь работ в рамках первого этапа - почти 50 гектаров», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
Специалисты уже обновили в парке систему освещения, оборудовали настил для подхода к воде, занимаются расчисткой парка от аварийных деревьев и другое.

В парке установят современную систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности гостей парка, расчистят водоём, проведут работы по восстановлению моста, обустроят площадки для выгула животных, установят новые лавочки, парковки для велосипедов и многое другое. 

Завершение работ намечается на весну следующего года.

Читайте также: 

Химкинский парк «Экоберег» стал одним из самых посещаемых парков Подмосковья. 

Химкинские депутаты передали гуманитарный груз для детей Донбасса.

В химкинском парке Толстого открыли скейтпарк и роллердром.
#парк
#химки
#безопасный регион
#мост
#благоустройство
#парки
#проект
#дерево
#депутаты
#дмитрий волошин
#парковки
#жители
#человек
#право
#игры
Читайте нас в
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при падении сбитого БПЛА
Собянин: Значимых разрушений и пострадавших при падении обломков БПЛА нет
18 августа 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

В районе Экспоцентра в Москве сбит БПЛА противника. В результате происшествия, значимых разрушений здание не получило. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.
Минувшей ночью, российские системы ПВО обнаружили и перехватили беспилотник при попытке пролета в столицу. Обломки дрона рухнули в районе Красной Пресни. Значимых разрушений здание «Экспоцентра» не получило, отметил градоначальник.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли момент подлета дрона к зданию Москва-Сити. По информации портала, обрушение здания произошло на 30 кв.м.

Читайте также: 

«Москва 24»: Москвичка рассказала о прилёте БПЛА по Экспоцентру

«Осторожно, Москва»: Момент взрыва украинского беспилотника в Москва-Сити попал на видео

Минобороны рассказало про очередной сбитый над Москвой БПЛА


#москва
#беспилотник
#бпла
#здание
#происшествия
#пво
Читайте нас в
На форуме «Армия» представили винтовку «Астарта» — «убийцу» американской Barrett
18 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/MariusLtu

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett. Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов. По словам Михеева, в прошлом году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.

Напомним, Форум «Армия» проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

Читайте также:

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

«Рособоронэспорт» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов

Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной
#форум
#армия
#техника
#контракт
#оружие
#россия
#ростех
Читайте нас в
Россия обсудит с ЮАР импорт экзотических животных из Лимпопо
18 августа 2023, 10:56

Фото: istockphoto/SerrNovik

Россия обсудит с ЮАР вопрос импорта экзотических животных для зоопарков.
Пресс-служба Россельхознадзора сообщает, что стороны обсудят вопросы импорта животных из провинций Лимпопо и Гаутенг.
 
В Россию, возможно, будут импортировать из ЮАР бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов.
 
Пока информации о сроках начала импорта животных и данные об объёмах закупок не сообщаются.

Ранее российскому правительству отправили на отзыв законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными.

Законопроект предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьи 8.55 «Пропаганда жестокого обращения с животными».

Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.

Читайте также:

«Известия»: В правительство внесли законопроект о наказании за пропаганду насилия над животными

В сеть попали кадры, на которых енот штурмует Бундестаг

Огромные жуки в Подмосковье 2023: чем опасны усачи-кожевники
 
#животные
#зоопарк
#россия
Читайте нас в
В Одинцовском районе МО создадут социальный проект «Мама, я смогу сам!»
Социальный проект «Мама, я смогу сам!» будет создан в Одинцовском районе МО
18 августа 2023, 10:51

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Социальный проект «Мама, я смогу сам!» направлен на интеллектуальное, физическое и психическое развитие детей от 0 до 4 лет с риском получения инвалидности, детей с ОВЗ, аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями.
Проект способен предотвратить сложные формы инвалидности у детей, а также научит родителей жить с диагнозом детей, сохранять семьи и реализовываться. 

Автор проекта полагает, что его реализация актуальна и необходима на территории Одинцовского городского округа. Родители, которые воспитывают детей с особенностями развития, нуждаются в бесплатной поддержке. В рамках проекта будут проводится диагностики, консультации тренинги, семинары, групповые занятия и т.д.

Читайте также: 

В России пройдёт конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Депутат Чернышов предложил платить россиянам за прохождение диспансеризации

Уходу за тяжелобольными обучили около 2 тыс жителей Подмосковья


#проект
#родители
#консультации
#семьи
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников