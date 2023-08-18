Андрей Воробьёв посетил новый парк «Авангард» в Электростали

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей воробьёв вместе с местными жителями округа прокатился на велосипеде на новой велодорожке в лесопарке «Авангард» в Электростали.
Лесопарк «Авангард» расположился на площади в 120 гектар. В текущем году специалисты провели работы по благоустройству половины от всей площади лесопарка. В планах благоустроить ещё 60 гектар, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На данный момент жители уже могут прогуляться по новым пешеходным дорожкам, поездить на велосипеде или самокате на велодорожке, дети могут поиграть на новой детской площадке, также в парке обустроили пляжную зону, зону для занятий спортом, установили тренажёры и оборудовали зону для выгула собак.
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«Живешь ты в крупном мегаполисе или небольшом городе, тебе всегда хочется больше времени проводить на природе. Когда мы создаем и благоустраиваем парки, делаем их красивее и уютнее — добавляем ярких красок жизни в городе. Поэтому благоустроенные пространства, зелёные зоны так часто становятся визитными карточками наших территорий. Один из примеров -—лесопарк «Авангард». Знаю, что в первый же день открытия сюда пришло порядка 27 тысяч человек — это почти каждый четвертый житель города», — сказал губернатор Подмосковья.
«Парк получился шикарный! Во всех смыслах. Я как велосипедист, волейболист и просто житель прихожу сюда почти каждый день и провожу время целыми днями. Тут очень длинные качественные дорожки с освещением, удобно ездить. Часто прихожу сюда и с семьёй», — поделился местный житель Сергей Куликов, который с женой и дочерью составил компанию губернатору по время катания на велосипеде.
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Алиса Сергиенко