Андрей Воробьёв посетил новое креативное пространство в Протвино

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил новое креативное пространство в Центре молодёжных инициатив в Протвино. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор пообщался с активистами и волонтерами центра, а также ознакомился с их проектами.
Также губернатор отдельно поблагодарил президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, который помог в организации и создании личного пространства для волонтеров.
Стоит отметить, что в центре ребята трудятся над созданием окопных свечей и маскировочных сетей в рамках поддержки участников СВО. Кроме этого, в новом пространстве проводятся собрания волонтёров, киноквартирники и творческие вечера.
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«Ребята, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете важную работу. Сегодня ваш праздник - Международный день добровольцев. <…> Мне кажется, в нашей жизни необходимо уметь делать добро, от этого получаешь особые чувства. У нас в каждом городе есть тот, кто возглавляет волонтерское движения – это может быть кто-то среди жён военных, или просто молодые ребята, которые прямо живут этим делом. Они изготавливают все необходимое для фронта, и груз доставляют, и непосредственно на новых территориях работают.<…>», - отметил Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что в центре ребята трудятся над созданием окопных свечей и маскировочных сетей в рамках поддержки участников СВО. Кроме этого, в новом пространстве проводятся собрания волонтёров, киноквартирники и творческие вечера.
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Мира Полтева