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Андрей Воробьёв посетил новое креативное пространство в Протвино

05 декабря 2023, 15:23
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил новое креативное пространство в Центре молодёжных инициатив в Протвино. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор пообщался с активистами и волонтерами центра, а также ознакомился с их проектами.

«Ребята, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете важную работу. Сегодня ваш праздник - Международный день добровольцев. <…> Мне кажется, в нашей жизни необходимо уметь делать добро, от этого получаешь особые чувства. У нас в каждом городе есть тот, кто возглавляет волонтерское движения – это может быть кто-то среди жён военных, или просто молодые ребята, которые прямо живут этим делом. Они изготавливают все необходимое для фронта, и груз доставляют, и непосредственно на новых территориях работают.<…>», - отметил Андрей Воробьёв.


Также губернатор отдельно поблагодарил президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, который помог в организации и создании личного пространства для волонтеров.

Стоит отметить, что в центре ребята трудятся над созданием окопных свечей и маскировочных сетей в рамках поддержки участников СВО. Кроме этого, в новом пространстве проводятся собрания волонтёров, киноквартирники и творческие вечера.

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#подмосковье
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В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена
Организатор фестиваля в Томске объяснила портреты Зеленского и Байдена в тире
05 декабря 2023, 16:37

Фото: iStock/Artem Zakharov

Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания «происходящего момента». Об этом РИА Новости рассказала организатор мероприятия Ольга Ожегова.
По информации администрации Томской области, второй военно-патриотический фестиваль «Мирный воин», который приурочен ко дню Героев Отечества, прошел в Томске в прошлые выходные. После чего в соцсетях появились снимки со стрельбой в тире подростков по портретам американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам организатора фестиваля, тир являлся одной из локаций фестиваля, которую организовал местный патриотический клуб.

Ожегова подчеркнула, что таким поступком патриотический клуб пытался донести людей, «которые из разряда «это не наша война», что происходит, и как это на самом деле». Организатор отметила, что прошедший фестиваль имел большой успех среди публики.

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#война
#право
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Итоговое сочинение 6 декабря напишут более 33 тыс подмосковных выпускников
05 декабря 2023, 16:25

Фото: Минобразования МО

Более 33 тыс подмосковных выпускников напишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Испытание начнётся 6 декабря в 10 утра, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Каждому участнику на выполнение задания отведут 235 минут. Темы станут известны за 15 минут до начала. 11-классники смогут выбрать один из разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека», – сказала Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба Минобразования Подмосковья. 
Вице-губернатор добавила, что 55 выпускников с ограниченными возможностями здоровья напишут итоговое изложение, которое тоже станет допуском к экзаменам. Для написания работ на базе школ будут открыты 299 пунктов.
 
Оценка за итоговое сочинение выставляется по системе «зачёт» или «незачёт». Участники смогут ознакомиться с результатами не позднее 20 декабря в своих школах. Для выпускников, получивших «незачёт» или пропустивших работу по уважительной причине, предусмотрен резервный день – 7 февраля будущего года.
Региональную диагностическую работу по обществознанию

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#минобразования мо
#образование
#ирина каклюгина
#экзамены
#вице-губернатор
#подмосковье
#московская область
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Стало известно количество вопросов, поступивших от россиян для «Прямой линии» с Путиным
Для прямой линии с Путиным 14 декабря поступило более 256 тысяч вопросов
05 декабря 2023, 16:18

Фото: сайт Кремля

Более 256 тысяч вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте москва-путину.рф.
Отмечается, что чаще всего граждане России спрашивают главу государства о проблемах с выплатами военнослужащим в госпиталях, восстановлении «Северных потоков» и реакции на невыполнение подчиненными ряда распоряжений. Также россияне интересуются как внешней политики государства, так и положения дел внутри РФ. 

Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря.

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#владимир путин
#президент
#итоги
#россияне
#рф
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Клишас назвал бессмысленной дискуссию о запрете релокантам возвращаться в Россию
05 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Tatiana Terekhina

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что релоканты и иноагенты, покинувшие по какой-либо причине Россию ранее, имеют право вернуться, и речи о запретах въезжать в страну обратно не может быть.
«Есть положение Конституции, которое говорит, что граждане РФ вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее. Это касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов, как некоторые называют часть наших граждан. Поэтому здесь дискуссия бессмысленна», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Клишас.

Ранее стало известно о том, что около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Эксперты предположили, что обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком.

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#россияне
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«Из какого района, чушпан?»: запретят ли «Слово пацана» и как сериал связан с убийством
В ГД призвали СК и Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
05 декабря 2023, 15:59

Фото: сайт Кремля/Екатерина Чеснокова

Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» появился на онлайн-платформах 9 ноября. Вскоре картина оказалась в центре скандала, несмотря на высокий рейтинг и признание зрителей. О том, почему ряд политиков и общественных деятелей усмотрели в сериале пропаганду насилия и подрыв национальных ценностей, а также почему его показ намерены запретить, расскажет редакция «Радио 1».

О чем сериал «Слово пацана»


Сюжет сериала посвящен «казанскому феномену», который представляет собой первую молодежную ОПГ, возникшую на территории бывшего СССР. Главный герой 14-летний Андрей знакомится с местным «пацаном» Маратом, старший брат которого руководит группировкой.

Мальчик, который еще вчера был прилежным учеником музыкальной школы, вступает в банду, где ему предстоит доказать, что он достоин быть «пацаном» и пролить первую кровь в уличной потасовке.

Кто против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал «Слово пацана» на соответствие «государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»
Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»

По ее мнению, картина романтизирует бандитизм, что способствует неверному представлению о группировках в сознании несовершеннолетних. Волынец добавила, что несмотря на возрастное ограничение 18 , сериал могут посмотреть подростки младшего возраста, так как проконтролировать их в виртуальной среде нет возможности.
 
О том, что «Слово пацана» не соответствует политике региона, прежде заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что события прошлого нельзя допустить, и то, что демонстрируется в фильме, общество действительно проходило.


Госдума о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

 
С просьбой провести проверку сериала также обратилась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Соответствующие заявления были направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет. Свою инициативу Останина объяснила тем, что будущий год в России, объявлен главой государства Владимиром Путиным Годом семьи, а подобные картины могут пропагандировать опасный для подростков образ жизни.

Кто публично защитил сериал «Слово пацана»


Наряду с теми, кто разглядел в сериале романтизацию преступных групп, высказались те, кто поддержал создателей картины. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что сериал может стать наглядным пособием на тему того, что хорошо, а что плохо. Он также добавил, что после просмотра сериала, становится очевидным, что неправильный выбор может обернуться смертью или тюрьмой.

Назвал шедевром «Слово пацана» бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Он также выразил надежду на то, что к показу будут доступны все восемь серий.

Аналогичным мнением поделился депутат Госдумы России Евгений Попов. Он рассказал, что сериал демонстрирует ту жизнь, которая была 30 лет назад в его родном Владивостоке. Политик призвал «отстать» от сериала и заверил, что будет делать все возможное для того, чтобы «те времена никогда не вернулись».

В Иркутске убийство подростка связывают с сериалом «Слово пацана»

 
3 декабря на остановке «Лисиха» в Иркутске было совершено жестокое убийство 15-летнего подростка. Следователи установили, что к парню подошла группа молодых людей, которые спросили его: «Ты из какого района, чушпан?», что является прямой цитатой из фильма «Слово пацана». После этого парню нанесли три ножевых удара в шею.

Ряд телеграм-каналов спешно стал связывать убийство школьника с популярным сериалом. Предполагаемых убийц вскоре задержали. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области заявили, что убийство подростка не связано с популярным сериалом и подозреваемые его смотрели.

Сергей Бурунов рассказал о съемках в сериале «Слово пацана»

 
Российский актер Сергей Бурунов, который сыграл в картине роль отца двух братьев, оба из которых состоят в группировке, рассказал о своих впечатлениях о сериале.
 
РКН проверит сериал «Слово пацана»
РКН проверит сериал «Слово пацана»

По словам актера, он принял участие в очень жесткой криминальной драме про конец 80-х годов. Он назвал это время переломным моментом перестройки и заявил, что проблема, с которой люди сталкивались в то время, освещена блистательно. Об этом он рассказал в шоу «Кстати».
 
 
«Дети, сыновья сядут в тюрьму, либо вообще лишатся в жизни, потому что попали в эту организацию. <...> Это проблема, трагедия этого поколения. Эта проблема освещена блистательно. Я очень хочу, чтобы все увидели, посмотрели», — подчеркнул Бурунов
 
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#сериал
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Для блокадников Ленинграда сделали бесплатный проезд на поездах дальнего следования
05 декабря 2023, 15:54

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Жители блокадного Ленинграда могут бесплатно ездить на поездах дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Бесплатный проезд будет предоставляться при предъявлении удостоверения о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и только в кассах.

«В Подмосковье проживает порядка 650 жителей блокадного Ленинграда. Теперь им доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Отмечу, что блокадники могут бесплатно взять с собой одного сопровождающего. Это федеральная мера поддержки приурочена к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», - отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

Стоит отметить, что бесплатный проезд доступен в вагонах с местами для сидения, плацкартных, купейных и вагонах СВ поездов дальнего следования всех категорий, в поездах «Сапсан». Подробнее об условиях проезда и провоза багажа, а также дополнительных льготах можно на официальном сайте РЖД

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#подмосковье
#бесплатный проезд
#людмила болатаева
#ветераны
#блокада ленинграда
#жители
#льготы
#пенсионеры
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Вал антиженских настроений: Депутат Останина призвала защитить россиянок
В Госдуме поддержали идею закона об оскорблении чувств женщин
05 декабря 2023, 15:46

Фото: IStock/Konstantin Aksenov

Фракция «Новые люди» разрабатывает законопроект об оскорблении чувств женщин. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, отметив, что идея возникла после предложений ввести налог на бездетность и запретить высшее образование женщинам для повышения рождаемости.
Инициативу поддержали не все коллеги Даванкова. Парламентарий Виталий Милонов, например, призвал ввести в этом случае и наказание за недоверие страданиям температурящих мужчин. Однако председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина серьёзно отнеслась к проблеме. В беседе с «Радио 1» она указала на многочисленные антиженские заявления.
«Вал антиженских настроений, которые сегодня транслируют отдельные деятели во власти, достиг уже неприличных масштабов и пора бы это остановить. У нас есть закон об оскорблении чувств верующих, так почему бы нам не сделать то же самое в отношении женщин, вернув их на тот пьедестал, на котором они всегда стояли в обществе, — женщина-мать, а не женщина-производительница, задача которой биологическое воспроизводство населения. Хотелось бы, чтобы общество услышало, что честь и достоинство женщин должны быть защищены», — сказала Останина.
По мнению депутата, подобные высказывания в медиапространстве стали звучать чаще из-за неграмотных и непрофессиональных людей, которые стоят у власти. Она также усомнилась в возможности принятия законопроекта, напомнив, что из 450 депутатов в Госдуме только 72 женщины.
«Во власти осень много непрофессионалов, которые подменяют повестку дня. Вместо того, чтобы защищать женщин, молодые семьи, семьи с детьми, их обвиняют в нежелании пополнять численность населения. Это неграмотно, непрофессионально и дискредитирует саму власть. Пусть люди видят, кто находится во власти», — добавила Нина Останина.
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#женщина
#закон
#общество
#власть
#семьи
#госдума
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Брынцалов в День воинской славы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
05 декабря 2023, 15:44

Фото: Телеграм-канал Игоря Брынцалова

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с кадетами, молодогвардейцами и юнармейцами возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сам спикер регионального парламента написал в своём телеграм-канале.
«Быть здесь в День воинской славы России – священный долг и великая честь для всех нас. Наша молодёжь бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны. Сегодня вместе с юными патриотами вспоминали подвиг участников судьбоносной Битвы под Москвой. В этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск по всему подмосковному фронту. Тогда же был окончательно развеян миф о непобедимости германской армии», – написал Брынцалов.  
Он добавил, что россияне не должны забывать имена героев, отдавших жизни за будущее. Сила новых поколений – в уважении к великим предкам, уверен Брынцалов.
 
5 декабря стало в России памятным Днём воинской славы. Именно тогда началось контрнаступление Красной Армии на немецко-фашистских захватчиков в 1941 году во время битвы под Москвой.

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#великая отечественная война
#вечный огонь
#история
#подмосковье
#московская область
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Госдума в первом чтении одобрила право регионов запрещать «наливайки»
05 декабря 2023, 15:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставляет региональным властям право ограничивать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин уточнил, что поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов, опасающихся за жизнь и здоровье своих детей, а также страдающих от шума и беспорядков из-за таких заведений. По этой причине было принято решение одобрить данный законопроект.

Согласно данному документу, регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в «наливайках», ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, которые расположены не только в многоквартирных домах, но и на прилегающих к ним территориях. В пояснительной записке к документу говорится что в Москве из порядка двух тысяч точек общественного питания, находящихся в многоквартирных домах, только семьдесят имеют лицензии на продажу алкоголя.

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