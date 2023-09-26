Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский.
Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В микрорайоне Лопатинский запланировано много работ, которые улучшат качество жизни жителей округа.
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«Мы находимся в сложном микрорайоне. Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получение тепла и качественной воды. Это очень важная тема. Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.
«Есть ещё одна кричащая проблема — это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет, сетям — ещё больше. Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — добавил глава региона.Читайте также:
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Алиса Сергиенко