Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом микрорайон в Воскресенске

«Я специально приехал в это проблемное место, вижу, какое количество жалоб идёт. Значит, что многих жителей волнуют эти вопросы», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

«Понятно, что все трубы, которые пролежали в земле 50 лет устарели, вода в домах часто ржавая. Очень частые прорывы были зимой, перебои и с горячей, и с холодной водой. Вопрос начал решаться летом и достаточно оперативно. Прокладывают новые трубы», — сказала местная жительница Лариса Филиппова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский, сообщаетпресс-служба губернатора и правительства Московской области.Андрей Воробьёв отметил, что в администрацию губернатора поступило много жалоб от жителей этого микрорайона, поэтому он приехал, чтобы помочь в решении всех вопросов.В микрорайоне Лопатинский специалисты проведут замену водопроводных сетей, протяжённостью свыше 4 км. На сегодняшний день готовность этой работы составляет более 70%. Уже в текущем году 15 тысяч жителей Воскресенска будут бесперебойно получать чистую воду.Аварийные работы в микрорайоне Лопатинский ведутся ГУП МО «КС МО» с августа текущего года. Количество жалоб ежемесячно снижается на 20%.Кроме того, в микрорайоне запланировано строительство станции обезжелезивания мощностью 240 м³/час.



