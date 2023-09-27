Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
В Королёве недавно ввели в эксплуатацию новую котельную «Пионерская», а до конца текущего года специалисты модернизируют ещё одну котельную, а также 1,9 км теплотрассы, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры ведётся в рамках федеральной программы с участием Фонда развития территорий, который создан Правительством России.
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«У нас запланированы масштабные работы и в этом, и в следующем году. Это делается для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла в Химках — там были изношены сети и прошлой зимой они окончательно пришли в негодность. Чтобы такое не повторилось в Королёве, мы проводим здесь модернизацию опережающими темпами. В конце года у нас ещё одно важное событие — в центре города начинаем строить большую поликлинику на 1000 посещений. Для её подключения также необходимы дополнительные мощности», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.
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Алиса Сергиенко