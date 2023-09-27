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Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв

27 сентября 2023, 13:00
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
В Королёве недавно ввели в эксплуатацию новую котельную «Пионерская», а до конца текущего года специалисты модернизируют ещё одну котельную, а также 1,9 км теплотрассы, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«У нас запланированы масштабные работы и в этом, и в следующем году. Это делается для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла в Химках — там были изношены сети и прошлой зимой они окончательно пришли в негодность. Чтобы такое не повторилось в Королёве, мы проводим здесь модернизацию опережающими темпами. В конце года у нас ещё одно важное событие — в центре города начинаем строить большую поликлинику на 1000 посещений. Для её подключения также необходимы дополнительные мощности», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры ведётся в рамках федеральной программы с участием Фонда развития территорий, который создан Правительством России.

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В Королёве проводят комплексное обновление теплосетей
27 сентября 2023, 13:24

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры повысит надёжность теплоснабжения жилых домов, социальных объектов и даст дополнительные мощности для подключения большой поликлиники, которую построят в 2026 году. 

Глава региона сообщил, что в текущем году на модернизацию ЖКХ в округе Королёв было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма позволила специалистам провести работы на нескольких ключевых объектах. Один объект, которого коснулись работы это — новая котельная «Пионерская» производительностью 86 Гкал/час, оснащённая средствами диспетчеризации, котельная также может полностью работать в автоматическом режиме.
«Мы долго проектировали новую котельную и благодаря Фонду развития территорий, наконец, сумели её построить —самостоятельно, без привлечения заёмных средств, такой проект реализовать было бы невозможно. Котельная отвечает всем требованиям промышленной безопасности, у неё высокая степень автоматизации, она достигает максимальных энергетических показателей — на производство тепла требуются минимальные затраты энергоресурсов», — рассказал директор ООО «Первая Компания» Дмитрий Новичков.  

Директор компании отметил, что на сегодняшний день работает только 1 котёл в новой котельной, а с наступлением холодов специалисты задействуют все 6 котлов. 

Благодаря новой котельной теплом обеспечены 60 многоквартирных домов муниципалитета, в общей сложности условия стали комфортнее для 18 тысяч жителей. Также, котельная питает три детских сада, три школы и Центральную городскую больницу.

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Вход на «Госуслуги» усложнят с 1 октября: как не потерять аккаунт
С 1 октября вход на Госуслуги станет сложнее: кто столкнется с проблемами
27 сентября 2023, 13:19

Фото: IStock/apichon_tee

Процесс входа в приложение «Госуслуги» будет усложнен с 1 октября. Двухфакторная идентификация станет обязательной для всех пользователей. О том, как ее подключить и что она означает, расскажет редакция «Радио 1».

Двухфакторная аутентификация: «Госуслуги»

 
Вход в «Личный кабинет» на Госуслугах будет возможен после ввода кода из СМС или пароля, который будет сгенерирован приложением. Теперь для того, чтобы осуществить вход на портал ввести пароль для входа в приложение будет недостаточно. Кроме того, осуществить вход можно по биометрическим данным, если они были предоставлены ранее. Минцифры сообщили, что изменения связаны с введением дополнительного уровня защиты личных данных. Новые правила входа коснутся приложения и веб-версии портала.

 

Как входить на «Госуслуги» с 1 октября

 
Уведомления о грядущих изменениях начали приходить пользователям заблаговременно, а 1 октября они вступают в силу. Тем, кто не подключит двухфакторную идентификацию вручную до этой даты, она подключится автоматически при входе в приложение.


Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»
Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»

 

Как входить на «Госуслуги» по биометрии


Войти в приложение по биометрии возможно только через компьютер и в том случае, если биометрия была сдана ранее. При входе на сайт включится камера, после чего появится инструкция. После выполнения некоторых действий, доступ к приложению будет предоставлен.

У кого возникнут проблемы при входе на  «Госуслуги» с 1 октября


Проблемы с доступом к приложению возникнут у тех, кто использует номер телефона, не подвязанный к приложению «Госуслуги». Код в СМС для входа придёт на тот номер, который указан на портале. Если номер мобильного телефона в приложении актуальный и к нему есть доступ, проблем со входом не возникнет.

 

Как включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»?

 
Для того, чтобы подключить дополнительную защиту «Личного кабинета» в приложении самостоятельно, нужно найти раздел «Безопасность», затем выбрать опцию «Вход с подтверждением» и пункт «По СМС на номер». Далее нужно убедиться в правильности введенного номера мобильного телефона, на который придет СМС-код для входа в приложение. На этот же номер будут приходить СМС в последующем. Пароли будут необходимы для входа в приложение и повторно их использовать нельзя. 
 
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#безопасность
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#госуслуги
#приложения
#портал
#смс
#биометрия
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В России представили полностью отечественный симулятор полёта дронов
27 сентября 2023, 12:49

Фото: iStock/valio84sl

В России разработали отечественный программно-аппаратный комплекс «Квадросим» для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов любого уровня. Об этом сообщает RT.
Разработчик проекта, участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы Егор Сечинский заявил, что пользователь такого комплекса сможет сам определять условия полёта.

«От выбора погодных условий и времени суток до модели дрона с различными характеристиками, такими как максимальная скорость, грузоподъёмность и дальность приёма сигнала», — приводит слова Сечинского RT.

Он также отметил, что проект содержит в себе функции включения электромагнитных помех, создание команд под различные типы рельефа и добавление на карту любых моделей техники.

Напомним, ранее студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ). 

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#скорость
#транспорт
#пожарный
#студенты
#проект
#бпла
#путин
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В Москве после отравления умер фигурист Раевский
27 сентября 2023, 12:48

Фото: iStock/SergeyPankratov

Вадим Раевский был госпитализирован 20 сентября.
РЕН ТВ пишет, что 52-летний известный советский и российский фигурист Вадим Раевский умер в московской больнице после сильного отравления. Врачи пытались спасти спортсмена 6 дней.
 
«Раевский поступил в больницу днем 20 сентября – у него обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом», – сообщил источник.
Раевский находился в реанимацию. 26 сентября спортсмен умер.
 
Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимался тренерской деятельностью: работал с юными фигуристами.

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#спортсмены
#фигурное катание
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«Бред умалишенных»: В Калининграде ответили на инициативу Эстонии о переименовании города
В Калининграде назвали инициативу Эстонии переименовать город бредом умалишенных
27 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Эстонцам необходимо подучить историю своей собственной страны, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в интервью «РИА Новости».
«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», - прокомментировал ситуацию Лысков.

Ранее эстонский парламент выступил с инициативой об отказе от названия города Калининград. Политики предложили вернуть ему историческое название – Кёнигсберг.

При этом, Кёнигсбергом Калининград назывался до 4 июля 1946 года. Ранее же самый западный областной центр России носил название Королевец, а до 1255 года — Твангсте. 

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#парламент
#калининград
#эстония
#город
#история
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Каширяне принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
27 сентября 2023, 12:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширяне принимают участие во Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России» ​для выявления лучших практик управления многоквартирными домами.
На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 133 претендента из 23 городских округов Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

От муниципалитета Кашира в номинации «Лучший двор» и «Самый дружный дом» можно поддержать заявку жителей деревни Барабаново.


Заявку на участие в конкурсе можно подать до 10 октября, участником может стать любой дом. Итоги конкурса подведут в декабре текущего года. 

Народное голосование продлится до 30 ноября на сайте. 

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Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ
27 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/badahos

Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет проводить анализ «конкретных языковых платформ», для того, чтобы изучить контент и модели манипуляций в средствах массовой информации. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что специалист также будет изучать сигналы, которые появляются, когда происходит манипуляция информационной средой с помощью цензуры, пропаганды и дезинформации. Все заявки будет рассматривать правительство США.

«Данная активность связана в первую очередь с предстоящими в 2024 году выборами президента в США, а также в странах, в которых у США есть стратегический интерес (это Грузия и Молдавия). Выявление моделей манипулирования будет направлено как на противодействие нежелательной информации, так и на беспрепятственное распространение «нужной»», — цитирует RT директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

По его мнению, такая методика предполагает выработку моделей по оказанию влияния на электорат.

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В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения
27 сентября 2023, 12:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве капитально отремонтируют несколько ключевых объектов систем теплоснабжения. Об этом сообщил во время поездки в этот город губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Работы ведём вместе с Фондом развития территорий. Сети изношенные, поэтому нужны дополнительные мощности. Также нужны ресурсы, чтобы подключить новую поликлинику на 1 тыс посещений в смену», – сказал глава региона.  
По его словам, в работе – несколько ключевых объектов. Среди них новая котельная «Пионерская», которая питает 60 домов на улицах Гагарина, Чайковского, Пионерской, Терешковой и Лермонтова, а также обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тыс жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу.  
«Ещё одну котельную «Новые Подлипки» сдадим до конца года – увеличим мощности, чтобы охватить ещё 160 домов и 45 тыс жителей. Сейчас её готовность составляет 73%. Планируем запустить её в этом отопительном сезоне и закончить модернизацию 900 м теплотрассы от котельной», – пояснил Воробьёв.
Он добавил, что также обновляется большой участок теплосети – 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка». Его ввели в эксплуатацию в конце 1980-х – начале 1990-х. Котельная обеспечивает теплом 60 тыс человек, живущих на проспекте Космонавтов, а также 17 соцобъектов. Участок готов на 90%. 

В планах на 2024-2026 годы – переложить коммуникации центральной и старой части города. Это шесть магистральных трасс и 16 км сетей. По оценке губернатора, для Королёва это самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ за долгое время. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#тепло
#котельная
#подмосковье
#московская область
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Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Астролог Ракунова: фаза Луны подскажет, как лучше всего прожить будущий год
27 сентября 2023, 11:52

Фото: iStock/Evgeny555

Астролог Олеся Ракунова рассказала, что, если день рождения выпал на новолуние либо на один из 3 дней до него или после, в ближайший год человека ждет формирование нового жизненного цикла. Об этом сообщает Москва 24.
«Тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться, выходить на более широкую аудиторию», — приводит слова астролога Москва 24.

Ракунова отметила, что день рождения в полнолуние или плюс-минус 3 дня означает, что человеку предстоит активная реализация накопленного потенциала. Во всех делах ему следует уверенно заявлять о себе и не стесняться. Если же праздник выпал на убывающую луну, то необходимо проанализировать решения и события, которые случились раньше, а также не следует суетиться в предстоящем году.

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