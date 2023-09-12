Андрей Воробьёв поздравил Подольск с присвоенным званием города трудовой доблести

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Город трудовой доблести» — почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.
«Я хочу поздравить Подольск: на днях президент принял решение удостоить его почетного звания «Город трудовой доблести». Мы все знаем, какую лепту предприятия внесли в разные годы в развитие нашей страны. И хочу с этим ещё раз вас поздравить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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