Воробьёв призвал глав муниципалитетов уделять пристальное внимание проблемам жителей.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Люди всегда работают лучше, если лично вы будете обращать на это внимание. Сегодня я ещё раз хочу заострить внимание на важности нашей работы, я начинаю с себя и очень надеюсь, что каждый глава также добровольно, добросовестно, с воодушевлением будет посещать разные территории», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Андрей Воробьёв отметил важность диалога с людьми и помощь в решении их вопросов.
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