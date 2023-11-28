Андрей Воробьёв проверил ход строительных работ школы в Котельниках

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«Мы сегодня находимся на строящейся школе – очень важной для Котельников. Это большой проект на 2 тыс. учащихся. Строит ее проверенная компания, которая досрочно сдала уже ряд объектов в Подмосковье. Мы постоянно стараемся совершенствовать процесс, уходим от мокрых работ. Здесь также используем оптимизационные решения - создаем удобные пространства для обучения. И самое главное, мы сэкономим около полугода <…>», - отметил Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что школу планируется открыть к 1 сентября 2024 года.
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