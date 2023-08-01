Андрей Воробьёв проверил ход строительства школы в Щёлкове

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в Щёлково, где проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне Финский и пообщался с учителями и родителями.
Сотрудник компании ООО «Строительная компания», которая осуществляет строительство школу рассказала о работах, которые осталось завершить, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Школа в микрорайоне Финский станет вторым корпусом СОШ №17, который находится на расстоянии 1 километра.
В здании четырехэтажной школы ученики будут углублённо изучать математику, физику и информатику.
Начальная школа рассчитана на 300 учеников, а основная и старшая вместит по 525 школьников каждая.
Уникальность школы в Финском микрорайоне заключается в том, что при строительстве учитывались пожелания родителей, учителей и учеников. Школьные кабинеты, покрытие пола, углубленные предметы, секции, кружки — всё создавалось с учетом пожеланий каждого школьника, родителя и учителя.
Читайте также:
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.
В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.
В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября.
«Сейчас идут пуско-наладочные работы по всем системам — пожарным, вентиляционным, электрическим. Ждём оборудование, его начнут завозить сегодня – это кухня, мебель, школьный инвентарь. У нас также установлено наружное освещение, начаты работы по укладке брусчатки. Полным ходом идёт благоустройство, уже подготовлены под резиновое покрытие спортивные и детские площадки. Школьный стадион будет открыт для всех, на его территории появятся тренажёры, волейбольная и баскетбольная площадки», — рассказала представитель ООО «Строительная компания» Татьяна БУЛАНОВА.
В здании четырехэтажной школы ученики будут углублённо изучать математику, физику и информатику.
Начальная школа рассчитана на 300 учеников, а основная и старшая вместит по 525 школьников каждая.
Уникальность школы в Финском микрорайоне заключается в том, что при строительстве учитывались пожелания родителей, учителей и учеников. Школьные кабинеты, покрытие пола, углубленные предметы, секции, кружки — всё создавалось с учетом пожеланий каждого школьника, родителя и учителя.
«В итоге у нас будет настоящая народная школа. С 1 сентября в ней будут обучаться порядка 900 человек. Проблем с набором педагогического состава нет. У нас 42 учителя, практически все они - жители нашего или соседнего микрорайона. Из них 8 молодых специалистов, которые получают губернаторскую доплату», — рассказала директор школы Анна Грызлова.Школа вместит в себя специализированные классы и лаборатории, 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистическими помещениями, столовую и кабинет врача.
Читайте также:
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.
В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.
В Щёлкове новую школу откроют к 1 сентября.
Алиса Сергиенко