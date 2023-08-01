Андрей Воробьёв проверил ход строительства школы в Щёлкове

Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны. В этот день десантники вспоминают о годах службы, а затем некоторые из них, следуя традиции, купаются в фонтанах. В преддверии праздника «Радио 1» поговорило с терапевтом и медицинским блогером Филиппом Кузьменко о том, какие опасности поджидают россиян в фонтанах.