Андрей Воробьёв проверил работы по благоустройству лесопарка Павловская Слобода

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства лесопарка Павловская Слобода, который расположен недалеко от нового образовательного кластера на базе нового техлицея им. В.И. Долгих.
Лесопарк Павловская Слобода расположен вблизи от нового инженерно-технического образовательного кластера, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Рядом с лесопарком проживают примерно 20 тысяч человек.
Глава региона проверил, как меняется общественное пространство в рамках работ по благоустройству лесопарка.
Специалисты обустроили новые тропинки и велодорожки, спортивные и детские площадки, также в лесопарке скоро начнёт работу прокат спортивного инвентаря. Также, в рамках строительных работ специалисты оборудуют новую систему освещения и установят видеонаблюдение.
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Рядом с лесопарком проживают примерно 20 тысяч человек.
Специалисты обустроили новые тропинки и велодорожки, спортивные и детские площадки, также в лесопарке скоро начнёт работу прокат спортивного инвентаря. Также, в рамках строительных работ специалисты оборудуют новую систему освещения и установят видеонаблюдение.
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Алиса Сергиенко