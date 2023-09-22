Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск. 

«Мы встречались с вами летом, общались с жителями. Знаю, что идут большие работы по благоустройству. Принято решение о модернизации ряда очистных сооружений – тема важная. Ранее жители отдаленных населенных пунктов просили твердое покрытие дорог. Всегда приятно, когда идешь по улицам города, и люди спокойно вступают в беседу, говоря и о том, чему они рады, и о том, что их беспокоит. Важно не останавливаться на достигнутом. Мы стараемся модернизировать все сферы», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.
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