Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Жуковский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Юрием Прохоровым строительство и капитальный ремонт социальных и дорожных объектов, благоустройство, расселение из аварийного жилья и реализацию инвестиционных проектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Также, глава региона поблагодарил главу Жуковского за высокую явку жителей на выборах, за оказанную поддержку.
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«Мы с вами встречались и общались с жителями в конце зимы — начале весны. Знаю, что были планы по дальнейшему благоустройству. Есть ещё ряд мероприятий, которые ждут люди. Конечно, и реконструкция М-5 Урал — чувствительная тема, регулярно слежу за работами. Очень надеюсь, что они завершатся в срок», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Жуковский.
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Алиса Сергиенко