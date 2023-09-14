Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона рассказал о напутствии, которое он получил от выдающегося доктора Леонида Рошаля.
«Я, конечно, приветствую вас доктора Рошаля — героя нашего. Однажды мы с ним летели в Сергиев Посад, и Леонид Михайлович говорит: «Ты видишь, сколько у тебя домов? Ты должен понять, что в каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен, и если им будет тяжело, что ты обязательно окажешься рядом», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
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