Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Григорий Игоревич, мы очень рассчитываем, что Ваш опыт позволит Вам решать все те вопросы, которые являются важными, ЖКХ, благоустройство, уборка. Не откладывая на завтра, прошу Вас начать разбираться», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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