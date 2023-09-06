Андрей Воробьёв рассказал о поручении Президента по созданию программы для развития педиатров

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как по поручению президента России Владимира Путина в регионе занялись созданием программы для развития педиатров.
В ходе звонка, Владимир Путин поинтересовался, что в Московской области происходит с детскими врачами, какое внимание власти оказывают курсам повышения квалификации, которые делают докторов более профессиональными.
По словам губернатора, президент поручил ему подготовить вместе с Министерством здравоохранения России такую программу, которая будет служить развитием для врачей.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
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«Однажды вечером в воскресенье звонит телефон, спецкоммутатор: «С Вами хочет поговорить президент», — рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
По словам губернатора, президент поручил ему подготовить вместе с Министерством здравоохранения России такую программу, которая будет служить развитием для врачей.
«Я хочу поблагодарить, что эта практика приживается, что она вызывает интерес», — отметил Воробьёв.Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
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Алиса Сергиенко