Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
« Социальная газификация это президентский проект, который пришелся по душе жителям Подмосковья. Московская область самая большая по количеству домовладений. Соцгазификация коснется порядка 120 тысяч домов и около 350 тысяч жителей. Программа была сделана бессрочной и предполагает весьма значительные затраты от мособлгаза и организаций», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Стоит отметить, что коммуникация между жителями и главами городских округов позволила донести важность социальной газификации.
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