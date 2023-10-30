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Андрей Воробьёв рассказал о продлении социальной газификации

30 октября 2023, 11:56
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье бессрочно продлили программу социальной газификации.

« Социальная газификация это президентский проект, который пришелся по душе жителям Подмосковья. Московская область самая большая по количеству домовладений. Соцгазификация коснется порядка 120 тысяч домов и около 350 тысяч жителей. Программа была сделана бессрочной и предполагает весьма значительные затраты от мособлгаза и организаций», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Стоит отметить, что коммуникация между жителями и главами городских округов позволила донести важность социальной газификации.

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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье
30 октября 2023, 12:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области произошли кадровые перестановки, сменились главы округов Чехов и Подольск.
Экс-Врип городского округа Чехов Григорий Артамонов в ближайшее время должен занять кресло главы городского округа Подольск, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Григорий Игоревич, мы очень рассчитываем, что Ваш опыт позволит Вам решать все те вопросы, которые являются важными, ЖКХ, благоустройство, уборка. Не откладывая на завтра, прошу Вас начать разбираться», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Михаил Собакин приступил к временному исполнению полномочий Главы г.о. Чехов. 

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#служба
#андрей воробьёв
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В работе Telegram произошли сбои
30 октября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/Adam Yee

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram.
Тг-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что наибольшие проблемы наблюдаются у пользователей юга России.
 
Также с проблемами столкнулись в Москве, Воронеже, Ижевске и Владимире.

Ранее в московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов. В столичных аэропортах задержаны и отменены 25 рейсов. В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 октября, задержали и отменили 25 рейсов. 

Во Внуково 3 отправления задержаны, а 6— отменены. В Шереметьево 5 самолетов вылетели с опозданием, 4 вылета отменили. В аэровокзале Домодедово 7 самолетов вылетели позже назначенного времени.

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Россиянина Краснова выбрали мэром крупного колумбийского города Тунха

Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
#россия
#сбой
#новости
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Россиянина Краснова выбрали мэром крупного колумбийского города Тунха
30 октября 2023, 11:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россиянин с двойным гражданством Михаил Краснов одержал победу на выборах мэра колумбийского города Тунха, где живёт 150 тысяч человек.
Об этом пишет колумбийский журнал Cambio. Эмигрант Михаил Краснов набрал 31,56% голосов (его поддержали 25 тысяч человек). Он обогнал своего конкурента Джона Эрнесто на 9,86%.
 
Михаил Краснов родился в 1978 году в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень. В 2002 году отправился учиться в Берлинский университет Гумбольдта. Там он учился на преподавателя экономики и преподавателя испанского языка.
 
В 2008 году по программе обмена приехал в Колумбию на один семестр и остался в этой стране. Михаил Краснов владеет 6 языками, обладает четырьмя степенями магистра.
 
Во время предвыборной компании он собрал на улицах 32 тысячи подписей при пороге в 27 тысяч.
 
В должность Михаил Краснов вступит 1 января 2024 года до конца 2027.

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#мэр
#выборы
#новости
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Интересоваться искусством и не переедать: гороскоп для всех с 30 октября по 5 ноября
30 октября 2023, 11:37

Фото: IStock/Blazenka Babic

На предстоящей неделе всем знакам зодиака рекомендуется не переедать, читать любимые книги и создавать. Подробные рекомендации для всех знаков зодиака «Радио 1» дала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере идёт период новых знакомств. Важно быть приветливыми, общительными, а также выполнять обещания и соблюдать договорённости. В финансовой сфере необходимо сохранять материальную стабильность и благосостояние. В любви главное – нежность чуткость, любезность. Для укрепления союза можно вдвоём украшать дом и создавать уют. В вопросах здоровья в питании лучше не переедать и исключить алкоголь. Благоприятны диеты и процедуры по уходу за собой. Для хорошего настроения и вдохновения желательно интересоваться искусством и духовной стороной жизни, читать любимые книг.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну поможет остроумие и умение быстро ориентироваться в ситуации. Он легко будет принимать верные и ясные решения.
 
У Тельца возникнет желание навести порядок и чистоту. В любви он станет более требовательными. Но ему не следует слишком критиковать партнёра.
 
Близнецам надо быть решительными и целеустремлёнными, а проницательность подскажет им тонкости в деловых переговорах.
 
Рак задумается над будущим и перспективами во всех сферах жизни. Ему нужно проявить дальновидность и подсчитать бюджет.
 
Льву надо подавать себя в обществе загадочно и таинственно. Больше присматриваться и принимать заслуженные комплименты. Его обаяние и притягательность возрастут.
Деве лучше проявить индивидуальность её натуры и подчеркнуть свои достоинства. В любви благоприятно быть страстной.
 
Весам нежелательно тратить крупные суммы. Лучше отложить инвестиции.
 
Скорпион станет счастливее и увереннее в себе. Он почувствует прилив сил и энтузиазм.
 
Стрельцу поможет практичность и расчетливость. Хорошее время для того, чтобы начать копить деньги.
 
Козерог склонен быть более осмотрительным. Его лучшие качества, в том числе серьёзность и надёжность, оценят по достоинству.
 
Водолею его способность генерировать оригинальные идеи и его фантазии помогут творчески раскрыть свой потенциал и решить сложные задачи.
 
Рыбы осуществят своё желание. Им благоприятно себе угождать и себя радовать.
 
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#деньги
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Умер бывший президент IMG Айван Барт
30 октября 2023, 11:03

Фото: iStock/SergeyPankratov

Скончался 60-летний экс-президент модельного агентства IMG Айван Барт.
WWD сообщает о смерти легендарного модельного агента Айвана Барта. За свою 30-летнюю карьеру он открыл миру таких моделей как Кэролин Мерфи, Стефани Сеймур, Кейт Мосс, Тайру Бэнкс и Жизель Бюндхен, Джоан Смоллс, Палома Эльсессер и Эшли Грэм.

Ранее сообщалось, что американский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. По данным портала TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.

Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца.

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#новости
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В Москве пройдет международный архитектурный фестиваля «Зодчество»
30 октября 2023, 10:44

Фото: istockphoto /:sl-f

В рамках фестиваля «Зодчество» обсудят первые проекты реновации и изменения промтерриторий Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба мособлархитектуры.
Программы реноваций будут обсуждаться 1 и 2 ноября на круглых столах в выставочном комплексе «Гостиный двор».

«Реновация в Московской области – это импульс для тотальной перезагрузки территорий: не только снос аварийного жилья и строительство нового, но и создание современной комфортной жилой среды и преобразование городов. Наиболее показательными примерами таких изменений становятся депрессивные промзоны, превращаемые не в спальные районы, но в новые города с разнообразием функций и точек притяжения для жителей <…>», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 

На встречах поднимут вопросы о реализации первых проектах реновации и изменения стандартов жилищного строительства. Также обсудят повышением комфортности городской среды и сохранение идентичности места при создании новых точек притяжения.

Стоит отметить, что в деловой программе примут участие Минстрой России, архитекторы, директор Департамента комплексного развития территорий, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области и многие другие.

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#снос
#реновация
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Аэрофлот сообщил о переносе рейсов из Махачкалы в Грозный
Аэрофлот: На время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы переносятся в Грозный
30 октября 2023, 10:37

Фото: istock / anyaberkut

Авиакомпания Аэрофлот сообщила, что рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на время закрытия аэропорта Махачкалы будут выполнять в Грозный. Об этом сообщает в телеграм-канале компании.

«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием. Доставка пассажиров между Грозным и Махачкалой будет осуществляться автобусами», - сказано в сообщении.
Также пассажирам, имеющим оформленную перевозку на рейсы в Махачкалу и из нее в период закрытия аэропорта, предлагают на выбор возврат денег или изменение даты перевозки по 20 декабря 2023 года.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.

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#выбор
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Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту
Меликов: Беспорядками в махачкалинском аэропорту оперировали с Украины
30 октября 2023, 10:37

Фото: сайт Кремля

Беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины, сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.
«Я считаю, что инициаторы этой акции наши враги. Те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», –заявил Сергей Меликов на пресс-подходе.
То, что произошло в аэропорту глава республики назвал предательством.

«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – прокомментировал ситуацию Сергей Меликов.
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Предположительно, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов. Эти меры будут сняты после нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром освободили  от несанкционированных посягательств.

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#дагестан
#самолет
#аэропорт
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Подмосковные школьники стали победителями в конкурсе «Юный архивист»
30 октября 2023, 10:21

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Школьники из Подмосковья стали победителями X Всероссийского конкурса «Юный архивист». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.


«Федеральный конкурс исследовательских работ „Юный архивист“ проводится ежегодно. В этом году от нашего региона было представлено 6 работ. Ребята очень долго и упорно готовились, искали материалы и поднимали региональные и муниципальные архивы. Три подмосковные работы вышли в финал и разделили между собой первые два места», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Первое место выиграла Елизавета Чернышова из Щелково с работой про Виктора Чепурова заслуженного учителя России и ветерана Великой Отечественной войны.

Серебряным призером конкурса стала Полина Крючкова из Воскресенска с работой «о пионерских лагерях в Воскресенском районе в 30–80-е годы ХХ века». Она рассказал как зарождалась пионерская органияция в её округе и в России.

Кроме этого второе место выиграла и Полина Малолетова из г. Лотошино. «В бригаде только женщины» девочка анализировала важность специальности женщин-трактористок в годы ВОВ и вклад женщин в победу.

Стоит отметить, что в этом году было представлено 80 работ из 18 регионов России. Кроме этого, конкурс проводится с 2012 года.


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