Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Эту ответственность, я уверен, чувствую не только я, но и все члены моей команды», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.Андрей Воробьёв отметил, что в большой, сложной, растущей системе, которой и является Подмосковье, нелепо думать, что кто-то отдельно взятый, даже самый одарённый человек, сможет перевернуть то, что беспокоит 10 миллионов человек.
Губернатор Подмосковья отметил, что важно объединить и вдохновить всех, чтобы каждый на своем месте выполнял свои полномочия добросовестно и от души.
«Каждый следующий срок, каждый следующий этап начинается с чистого листа. Я думаю, голоса и явка, которую мы видели на выборах, это благодаря тому, что мы обеспечили перемены», — добавил губернатор Подмосковья на церемонии вступления в должность.Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
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Алиса Сергиенко