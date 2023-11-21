Андрей Воробьёв с жителями Солнечногорска запустил модернизированную котельную

Фото: Антон Чернов
Андрей Воробьев вместе с жителями запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В городском округе Солнечногорск была модернизирована котельная в поселке Майдарово.
Во время открытия новой котельной губернатор Андрей Воробьёв Московской области пообщался с жителями поселков и рассказал, что до конца 2023 года в их округе введут 4 новые блочно-модульные котельные (БМК) и модернизированную БМК.
Стоит отметить, что новая БМК в Майдарово будет обеспечивать теплом 1,1 тыс. человек, ФАП, детский сад и Дом культуры.
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Во время открытия новой котельной губернатор Андрей Воробьёв Московской области пообщался с жителями поселков и рассказал, что до конца 2023 года в их округе введут 4 новые блочно-модульные котельные (БМК) и модернизированную БМК.
«Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную. Таких мы введем 9 за 2 года - и в Поварово, и в Ложках, и сейчас в Майдарово, какие-то уже работают. <…> Стараемся, чтобы жалоб было меньше. Спасибо, что замечаете, нам важно, что вы говорите. Человек, который живет на территории, лучше знает, что самое горящее, самое проблемное», - отметил Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что новая БМК в Майдарово будет обеспечивать теплом 1,1 тыс. человек, ФАП, детский сад и Дом культуры.
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Мира Полтева