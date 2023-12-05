Андрей Воробьёв в День воинской славы возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в городском округе Серпухов. Вместе с главой региона в церемонии участвовали члены совета ветеранов, военно-патриотического клуба «Армеец» и волонтёры.
«Мы приехали возложить цветы в этом знаковом месте. Спасибо местным жителям, ребятам, которые, я уверен, знают историю. Сегодня 5 декабря - начало контрнаступления советских войск, тех, кто защищал Москву. Начиналось все с Лобни, Дмитрова, Истры, а в Серпухове активная фаза пришлась на 16 декабря. Сегодня особый день для Подмосковья. В Александровском саду наша делегация тоже возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата», – поделился Воробьёв.Серпухов обороняли бойцы 49-й армии. Ожесточенные бои велись в 18 км от города. Наступление началось в ночь на 16 декабря 1941 года и стало одним из этапов общей операции, наравне с боями под Дмитровом, Лобней, Истрой. Благодаря подвигу советских воинов 23 января 1942 года вся Московская область была очищена от фашистов.
«5 декабря отсюда погнали фашистов. Что такое война, я знаю не понаслышке, мне было шесть лет. Я запомнил голос Левитана на всю оставшуюся жизнь. Мама всё бросала и бежала к репродуктору, слушала, а отец воевал. И нам повезло, что он вернулся с фронта живым. Память о павших воинах важно хранить, ведь без прошлого нет будущего. Большая благодарность нашим руководителям, которые делают все, чтобы подрастающее поколение помнило наших героев», – рассказал ветеран труда, член Совета ветеранов города Протвино Павел Митрофанович Головнёв.В годы Великой Отечественной войны из серпуховского военкомата на фронт отправили 36 тыс человек. За мужество и отвагу 1,9 тыс защитников награждены медалью «За оборону Москвы», 12 тыс – медалями и орденами Отечества, 21 боец серпуховских партизанских отрядов – медалью «За боевые заслуги». Кроме того, 34 серпуховича удостоены высокого звания Герой Советского Союза. А сам Серпухов награждён орденом Великой Отечественной войны I степени и имеет почётное звание «Город воинской доблести».
Мемориальный комплекс «Рубеж обороны» был создан по инициативе бывшего председателя Совета ветеранов города Протвино, участника битвы под Москвой Григория Примина. Там установлен обелиск воинам, памятник в виде гранитного куба, на гранях которого отмечен боевой путь 194-й Речицкой Краснознаменной стрелковой дивизии. Рядом на постаменте – противотанковая пушка. Сохранились даже сосны со стволами, изрешечёнными снарядами и пулями. В 2010 году на «Рубеже обороны» открыли аллею техники и вооружения времён Великой Отечественной войны.
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