Андрей Воробьёв выразил благодарность жителям Подмосковья.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона выразил слова признательности жителям региона.
«Низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации», – сказал Воробьев.Также, Андрей Воробьёв подчеркнул важность того, чтобы каждый Глава муниципалитета, поселения, предприятия должен быть способен и должен гореть желанием добиваться следующих достижений.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
Читайте также:
Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.
Андрей Воробьёв отметил важность доверия президента России.
Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.
Алиса Сергиенко