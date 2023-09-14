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Андрей Воробьёв выразил благодарность жителям Подмосковья

14 сентября 2023, 13:31
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона выразил слова признательности жителям региона.
«Низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации», – сказал Воробьев.
Также, Андрей Воробьёв подчеркнул важность того, чтобы каждый Глава муниципалитета, поселения, предприятия должен быть способен и должен гореть желанием добиваться следующих достижений.


Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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#подмосковье
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Российские работодатели рассказали о плюсах и минусах удалёнки
Опрос: работодатели считают плюсом удалёнки большую продуктивность сотрудников
14 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Mariia Borovkova

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что российские работодатели, которые оставили удалённый режим работы для сотрудников, отметили более высокую продуктивность благодаря такому формату.
При этом, 68% респондентов отметили, что не хотели бы возвращать сотрудников в офис.

«Среди тех, кто не хочет возвращать сотрудников в офис, 77% уверены, что на удалёнке проще планировать свою жизнь и успевать больше не только по работе. 59% респондентов считают, что в удалённом формате можно не выходить из дома в плохую погоду, не тратить время на дорогу до офиса», — приводит RT текст исследования.

Плюсами назвали и возможность не платить за аренду офиса, повышение продуктивности и исключение опозданий на работу.

Среди минусов российские работодатели перечислили маленькую эффективность решений серьёзных рабочих задач, меньшую сплочённость и вовлечённость коллектива, а также сложность контроля за эффективностью кадров.

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#работа
#работодатель
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Глава Одинцова Иванов осмотрел новое спортивное ядро в посёлке Летний отдых
14 сентября 2023, 14:41

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел новую воркаут-площадку и футбольное поле в посёлке Летний отдых. Поле после встречи главы муниципалитета с молодёжью реконструировали в ноябре прошлого года. А в августе 2023-го между футбольным полем и детским игровым городком открыли воркаут-площадку.
«По просьбам жителей мы сделали в центре посёлка спортивное ядро. В ноябре прошлого года здесь обновили футбольное поле. А потом выполнили второй наказ – построили воркаут-площадку. Здесь появились тренажёры, турник, стол для настольного тенниса и баскетбольное кольцо. Жители отметили, что получилось качественно, а объекты очень востребованы, особенно среди детей и молодых людей», – сказал Иванов
Площадь футбольного поля – 1250 кв м, площадки для воркаута – 150 «квадратов». 
 
По словам Иванова, в будущем году стартует масштабная модернизация спортивного блока в парке «Захарово». Там появятся волейбольная площадка, а также воркаут с тренажёрами и скейтпарк.

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#одинцово
#андрей иванов
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль
14 сентября 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона рассказал о напутствии, которое он получил от выдающегося доктора Леонида Рошаля.
«Я, конечно, приветствую вас доктора Рошаля — героя нашего. Однажды мы с ним летели в Сергиев Посад, и Леонид Михайлович говорит: «Ты видишь, сколько у тебя домов? Ты должен понять, что в каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен, и если им будет тяжело, что ты обязательно окажешься рядом», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

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#выборы
#губернатор
#люди
#андрей воробьёв
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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
14 сентября 2023, 14:29

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, во время встречи на космодроме Восточный, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский и корейский лидеры обменялись карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров. 

Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе. 

Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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В одной из школ Каширы провели Урок мужества
14 сентября 2023, 14:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

13 сентября в школе № 4 в городском округе Кашира состоялся Урок мужества.
На Уроке мужества присутствовали участник СВО, награждённый медалью Суворова Владимир К., действующий участник СВО, старший лейтенант Алексей Н., а также председатель Каширского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Михаил Ануров и председатель Каширской организации «Боевое братство» Александр Серяпин, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Урок мужества организован для учеников от 5 до 11 класса для повышения патриотизма, разъяснения понятий «подвиг», «героизм».

Школьники смогли вживую увидеть лица солдат, которые совершили подвиги и которых наградили медалями от правительства страны. 

В ходе встречи гости и школьники почтили минутой молчания ушедших Героев. 

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#кашира
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#солдат
#служба
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Депутат Фёдоров предложил запретить выезд из страны для должников-иноагентов
14 сентября 2023, 14:07

Фото: istockphoto.com/hirun

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запрещать выезд за рубеж для иностранных агентов, которые должны любую сумму по исполнительным документам.
Он отметил, что зачастую, такие лица переезжают за границу на постоянное место жительства, и истребование долга с данных лиц становится проблемой для судебных приставов.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения судебного пристава-исполнителя правом выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов, имеющих любой размер задолженности по исполнительному документу», — приводит RT текст обращения депутата на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

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#обращения
#законопроект
#долги
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Экономист Зубец: для нормальной жизни россиянам достаточно 150 тысяч рублей
Экономист Зубец объяснил, почему россиянам для счастья нужно около 200 тысяч
14 сентября 2023, 14:04

Фото: IStock/Iona Studio

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц — на 2,5% больше, чем полгода назад. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 тысяч до 265 тысяч рублей, сообщается в исследовании SuperJob.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил в беседе с «Радио 1», что такие суммы формируются исходя из ситуации на рынке труда и инфляции в стране. Однако названные в исследовании суммы несколько выше, чем реально требуется гражданам.
«Счастье – это семья, здоровье, хорошая работа, уважение близких и социальная репутация. Зарплатный вопрос там тоже есть, но в основном это не денежное понятие. А если мы говорим о том, сколько денег человеку нужно для нормальной жизни, то сегодня те зарплаты, на которые люди претендуют в России — это порядка 150-170 тысяч рублей в столичных регионах, и около 110 тысяч рублей в регионах», — сказал экономист.
Алексей Зубец подчеркнул, что под нормальной жизнью имеется ввиду удовлетворение потребностей человека – это покупка еды и одежды, обслуживание автомобиля, отпуск и покупка недвижимости.
«Если мы говорим о семье из трёх человек, где два человека зарабатывают по 100 тысяч рублей, это по 70 тысяч в месяц на каждого, включая ребёнка. Это деньги, которых человеку достаточно для нормальной жизни, которые позволяют удовлетворить свои потребности», — сказал Зубец.
Экономист заключил, что опрос SuperJob также направлен в основном на тех людей, которые не удовлетворены своей жизнью или работой.

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#человек
#зарплаты
#экономика
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Полномочный представитель президента Щеголев поздравил Воробьёва со вступлением в должность
14 сентября 2023, 13:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев от имени главы государства Владимира Путина поздравил Андрея Воробьёва со вступлением в должность губернатора Московской области.
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
«По результатам голосования вы одержали убедительную победу и получили по-настоящему народную поддержку в Подмосковье. Итоги губернаторских выборов отражают высокий уровень доверия со стороны жителей области», — отметил Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. 
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
«Московская область – стратегически важный регион с огромным человеческим потенциалом, с прекрасными перспективами для роста, инвестиций, всестороннего социально-экономического развития», – подчеркнул Игорь Щеголев.
На пост губернатора претендовали 4 кандидата – Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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#московская область
#подмосковье
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#выборы
#губернатор
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#кирилл жигарев
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#цфо
#регион
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Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp
14 сентября 2023, 13:54

Фото: iStock/Adam Yee

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что в случае запуска информканалов в WhatsApp возможна его блокировка на территории России.
«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, характер этих каналов определённо будет антироссийским, так как WA находится в собственности у экстремистской компании Meta*.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин также заявил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории РФ из-за появления каналов, которые позволят массово распространять информацию.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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