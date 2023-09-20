Андрей Воробьёв выразил соболезнования семьям погибших спасателей

Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в жилом доме в доме №10 по улице Октябрьская в Балашихе, пострадавшем от взрыва газа.
«Работа спасателя – ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС — настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и 4 получили ранения во время спасательных работ. Наши подмосковные ребята — из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким», — сказал губерантор Московской области Андрей Воробьёв.20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Алиса Сергиенко