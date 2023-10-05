Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья

Фото: Дмитрий Белицкий
В Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. На торжестве губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов «Учитель года Подмосковья - 2023» и «Воспитатель года Подмосковья -2023», а также губернаторские премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но ещё и, чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию», - отметил губернатор.
Он также поблагодарил учителей за их неоценимый вклад и возможность экспериментировать.
Кроме этого лучшими учитель и воспитатель Подмосковья 2023 года стали, соответственно, преподаватель русского языка и литературы из Сергиева Посада Мария Базулина и инструктор по физической культуре детского сада из Коломны Станислав Литвинов. Лауреаты получили премии по 500 тыс. рублей.
Стоит отметить, что ежегодно победители конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в каждой из 18 номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.
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