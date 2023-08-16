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Андрей Воробьёв встретился с активистами Дмитровского округа

16 августа 2023, 15:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
В рамках встречи Андрей Воробьёв обсудил с общественниками Дмитрова планы по развитию муниципалитета и вопросы, беспокоящие жителей.

«Дмитровский округ — большая и заметная территория, третья по площади в Подмосковье. Это один из опорных аграрных муниципалитетов. Принципиально важно, чтобы его ресурсы и конкурентные преимущества работали на благо жителей, чтобы приходили инвесторы и открывались рабочие места. Мы традиционно собираемся с самыми активными жителями городских округов, которые знают все нюансы, где-то помогают, где-то сами участвуют в решении вопросов в образовании, здравоохранении, благоустройстве, во всем, что востребовано», — сказал губернатор Московской области.

Участником встречи был президент Олимпийского комитета России, чемпион СССР по горным лыжам Леонид Тягачев, который выразил благодарность губернатору за внимание к муниципалитету.


Председатель Совета Союза «Дмитровская Торгово-промышленная палата», генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров отметил рост внимания к бизнесу и сообщил губернатору Подмосковья о необходимости проведения работ по реконструкции Рогачевского моста.

Андрей Воробьёв сообщил, что проект реконструкции Рогачевского моста находится в стадии разработки. Специалисты сейчас уделяют много внимания строительству дорог на Дмитровском шоссе через реку Яхрому и на автодороге Рогачево-Трехсвятское через реку Сестру. Кроме того, в планах провести работы, которые сделают комфортный выезд с ЦКАД.

Специалисты занимаются проектированием развязки на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе. Строительные работы планируют начать в 2024 году.

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Воробьёв обсудил с активистами Дмитровского округа сферу образования
16 августа 2023, 15:23

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
Почётный гражданин Дмитровского городского округа, директор Синьковской СОШ Татьяна Довженко в рамках встречи отметила, что муниципалитет хорошо развивается в области образования. 

На сегодняшний день проекты в сфере образования не просто интересные по содержанию, но ещё имеют финансовую составляющую.

Татьяна Довженко отметила, что в её школе с 1 сентября выделили ещё 7 ставок для воспитателей групп продлённого дня. 
«Практически все дети начальных классов, а также пятых-шестых, смогут посещать продлёнку. За это отдельная благодарность. Меняется содержание образования, оно становится все более интересным», — рассказала директор Синьковской СОШ Татьяна Довженко.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что Московская агломерация растёт во многом потому, что здесь можно найти высокооплачиваемую работу, дать хорошее образование детям.
«За последние годы мы серьёзно прибавили в образовании, и спасибо за это вам, учителя», — отметил губернатор. 
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#проекты
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Губернатор Подмосковья Воробьёв обсудил с общественниками благоустройство Дмитровского округа
16 августа 2023, 15:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
Встреча проходила в парке «Берёзовая роща», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Недавно этот парк благоустроили, скоро работы по благоустройству продолжатся. В проекте парка запланировано обустройство новых пешеходных дорожек, установка фонтанного комплекса и смотровой площадки. 
«Парк является очень сильной точкой притяжения в городе», — поделилась председатель Общественной палаты Дмитровского округа, председатель общественной организации содействия защите прав и интересов женщин «Женсовет» Надежда Родионова.
Также, благоустроили парк им. Лямина в Яхроме. Там ноявился новый скейт-парк и памптрек, оборудовали элементы для трюков, перила. Представители молодежи очень рады преобразованиям. 

В 2023 году специалисты приступили к благоустройству Советской площади. Там оборудуют «сухой» фонтан, новые прогулочные и беговые дорожки и установят памятник. 

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Путин и Собянин откроют движение по МЦД-3 17 августа
16 августа 2023, 15:08

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

17 августа в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса» на Московском урбанистическом форуме президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).
Этот маршрут, связывающий Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, пролегая через Москву и Московскую область, соединит Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Маршрут будет иметь длину 85 километров и насчитывать 41 остановочный пункт, в том числе 14 остановочных пунктов с пересадкой на станции Московского метрополитена, МЦК и железнодорожные платформы радиальных направлений.

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В Петербурге построят новый спортивный комплекс к 2026 году
16 августа 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Malkovstock

В Санкт-Петербурге построят двухэтажный спортивный комплекс в Красногвардейском районе к началу августа 2026 года.
«Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях, срок проектирования – 3 октября 2023 года, срок строительства – 3 августа 2026 года», – сообщили «Петербургскому дневнику» в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Спорткомплекс будет вместимостью на 500 мест с трибунами.

Отмечается, что в спорткомплексе будут проводится любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, в нём будут оборудованы тренерский зал, медицинский кабинет, фитнес-кафе.

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#строительство
#спорт санкт-петербург
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Duracell вернется в Россию под новым названием
Mash: Компания Duracell вернется в Россию под названием Opticell
16 августа 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Компания Duracell вновь вернется на российский рынок в конце сентября под новым названием Opticell. Об этом пишет телеграмм-канл Mash.
Также сообщается, что у батареек изменится логотип. Теперь, вместо узнаваемого розового кролика будет изображен медведь. По информации портала, производство батареек будет запущено в Китае. Отмечается, что цена за единицу товара вырастет практически в два раза.  

Примечательно, что бренд принадлежит американской компании. Об уходе из России Duracell заявил весной, однако, бренд передумал и решил вернуться. 

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#россия
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В России ожидается удорожание строительства частных домов
16 августа 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/OceanFishing

Аналитики прогнозируют к октябрю рост стоимости строительства загородного дома в России на 20%.
Такая ситуация объясняется тем, что цены на многие стройматериалы уже увеличиваются. Так, стоимость древесины в августе выросла на 3,5-5%, стоимость металлических изделий — на 2%, цемента на 5,9%.

«Сейчас по сравнению с показателями за прошлый год, возведение домов из блока выросло на 30%, а из дерева — на 17%. Если курс зафиксируется на отметке в 95 рублей за доллар, можем ожидать, что к октябрю цены вырастут еще больше, примерно на 20% к текущим показателям», — прокомментировал в беседе с Газета.ру креативный директор строительной компании Тимур Дасаев.

В этой связи специалист рекомендовал заранее спланировать бюджет на строительство.

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#строительство
#бюджет
#цены
#стройматериалы
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Совфед предложил лишать свободы на срок до 3 лет за публикацию атак БПЛА
Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов
16 августа 2023, 14:23

Фото: iStock/NiseriN

Совет Федерации разработал законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет ТАСС.
Он пояснил, что исключение составит публикация материалов, которые были ранее размещены Министерством обороны РФ.  Авторы инициативы предлагают ввести уголовную ответственность за подобные нарушения в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет. 

В соответствии с нововведением, россиянам будет запрещено выкладывать в сеть интернет или публиковать в СМИ фото и видео с мест обстрелов и другие сведения, которые могут указать на местоположение каких-либо важных объектов и оценить характер и степень их поражения. 

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Россиянам дали рекомендации по выбору букета к 1 сентября
Флорист Сафронова рекомендовала выбирать яркие и жизнерадостные букеты
16 августа 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/SergeyVButorin

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что букет к 1 сентября стоит выбирать ярким, весёлым и жизнерадостным.
«Осень — это буйство красок (красный, оранжевый, жёлтый цвета), эта цветовая гамма всегда весёлая и сделать букет в этой гамме особого труда не составит», — пояснила в беседе с RT Сафронова.

Для первоклассников специалист рекомендовала небольшие, лёгкие и удобные букеты, которые бы не загораживали самого ребёнка.

Традиционными сезонными цветами Сафронова назвала хризантемы, астры, гладиолусы, лилейники.

Она добавила, что при желании сэкономить можно составить красивый праздничный букет из садовых цветов дачного участка.

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В Котельниках продолжается строительство школы на 2 000 мест

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Воробьёв: в Дмитрове в будущем году откроют школу на 1,1 тыс мест
16 августа 2023, 14:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К 1 сентября в Дмитровском городком округе откроют школу в ЖК «Мечта» на 550 мест, а в будущем году – в микрорайоне №5 на 1100 учащихся. Об этом стало известно во время общения губернатора Московской области Андрея Воробьёва с директорами, учителями и родителями школьников.
«В этом году мы откроем более 30 школ. У нас каждый год – на 40 тыс учеников больше, а в этом году – на 43-45 тыс. Окончательную цифру узнаем 1 сентября. Поэтому школы очень нужны. Спасибо строителям, которые делают всё добросовестно, в срок», – сказал глава региона.
Он добавил, что с нового года большая школа на 1100 мест будет практически заполнена. Она станет самой большой в Дмитрове. На сегодняшний день готовность объекта – 65%. Работы ведутся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется по поручению президента.
 
Эта школа была в числе 20, старт строительству которых в мае прошлого года дали Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова
 
Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в СОШ №3 и разгрузить лицей №4.
«Новая школа будет инженерной. Мы уже заключаем договоры с ассоциацией школьного кластера инженерного образования, продумываем физтех-классы с начальной школы. В 2024 году у нас на территории разместиться «Кванториум» – это технологическая лаборатория, которая расширит возможности ребят со всего округа. Мы ждем детей, которым интересна робототехника, инжиниринг и ИТ-технологии», – поделилась директор Инженерной школы Наталья Бражникова.
В новой школе дети будут углубленно изучать физику и информатику. Там появятся оборудованные по последнему слову техники учебные классы. 
 
Также 1 сентября в ЖК «Мечта» откроет двери долгожданная школа на 550 мест. Образовательное учреждение в селе Озерецкое станет одним из зданий Останкинской СОШ, в основном корпусе которой учится 938 ребят при мощности 490 мест.  

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#андрей воробьёв
#губернатор
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