Андрей Воробьёв встретился с активистами Дмитровского округа

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
В рамках встречи Андрей Воробьёв обсудил с общественниками Дмитрова планы по развитию муниципалитета и вопросы, беспокоящие жителей.
Участником встречи был президент Олимпийского комитета России, чемпион СССР по горным лыжам Леонид Тягачев, который выразил благодарность губернатору за внимание к муниципалитету.
Председатель Совета Союза «Дмитровская Торгово-промышленная палата», генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров отметил рост внимания к бизнесу и сообщил губернатору Подмосковья о необходимости проведения работ по реконструкции Рогачевского моста.
Андрей Воробьёв сообщил, что проект реконструкции Рогачевского моста находится в стадии разработки. Специалисты сейчас уделяют много внимания строительству дорог на Дмитровском шоссе через реку Яхрому и на автодороге Рогачево-Трехсвятское через реку Сестру. Кроме того, в планах провести работы, которые сделают комфортный выезд с ЦКАД.
Специалисты занимаются проектированием развязки на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе. Строительные работы планируют начать в 2024 году.
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«Дмитровский округ — большая и заметная территория, третья по площади в Подмосковье. Это один из опорных аграрных муниципалитетов. Принципиально важно, чтобы его ресурсы и конкурентные преимущества работали на благо жителей, чтобы приходили инвесторы и открывались рабочие места. Мы традиционно собираемся с самыми активными жителями городских округов, которые знают все нюансы, где-то помогают, где-то сами участвуют в решении вопросов в образовании, здравоохранении, благоустройстве, во всем, что востребовано», — сказал губернатор Московской области.
Председатель Совета Союза «Дмитровская Торгово-промышленная палата», генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров отметил рост внимания к бизнесу и сообщил губернатору Подмосковья о необходимости проведения работ по реконструкции Рогачевского моста.
Андрей Воробьёв сообщил, что проект реконструкции Рогачевского моста находится в стадии разработки. Специалисты сейчас уделяют много внимания строительству дорог на Дмитровском шоссе через реку Яхрому и на автодороге Рогачево-Трехсвятское через реку Сестру. Кроме того, в планах провести работы, которые сделают комфортный выезд с ЦКАД.
Специалисты занимаются проектированием развязки на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе. Строительные работы планируют начать в 2024 году.
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Алиса Сергиенко