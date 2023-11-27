Андрей Воробьёв встретился с матерями участников СВО в Алабино

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В подмосковном Алабино губернатор Андрей Воробьёв встретился матерями участников СВО и поблагодарил их за достойное воспитание сыновей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца», - поделился Андрей Воробьёв.
Многие из матерей, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, активно помогают бойцам, которые сейчас на передовой.
«Мы помогаем ребятам, которые сейчас находятся на передовой, их семьям, как можем. Постоянно на связи, отправляем и теплые вещи, и продукты. Офицеры, которые сейчас в отставке, однополчане моего супруга, закупили 2 генератора. Надеемся, что с такой совместной поддержкой – и семьи, и муниципалитета, и области, ребятам легче», - отметила одна из матерей Анна, чей сын сейчас проходит реабилитацию в госпитале им. Вишневского.
Губернатор пообщался с женщинами и подчеркнул, что бойцы также благодарят за письма со словами поддержки и рисунки, которые отправляют им подмосковные дети.
«Я разговариваю с ребятами, офицерами. Они отмечают насколько важно, что приезжают волонтеры и с письмами, и с открытками, со всем необходимым. <…> В прошлом году мы запустили акцию «Доброе дело», связанную с гуманитарными грузами. Мы регулярно на контакте с подразделениями, с ребятами», - рассказал Воробьёв.
Стоит отметить, что губернатор пообещал женщинам помочь в приобретении для бойцов на передовую тепловизоров, газовых баллонов для портативных горелок, а также материалов для плетения маскировочных сетей.
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