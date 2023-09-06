Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Главными темами, которые обсуждаются на Съезде детских врачей стали: развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.
Глава региона отметил, что успех живёт в совокупности факторов, и выразил надежду на то, что все эти факторы сложатся.
Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
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«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на IV Съезде детских врачей.
Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.
Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.
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Алиса Сергиенко