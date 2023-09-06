Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей

Согласно опросу сервиса Авито Работа, в котором приняли участие больше 10 тысяч россиян, 46% респондентов никогда не обсуждали карьерный рост и повышение зарплаты с начальством. А 57% опрошенных и вовсе не рассчитывают получить повышение в этом году.