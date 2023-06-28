Андрей Картаполов рассказал, когда будут приняты поправки о призывном возрасте

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Госдума, вероятно, в июле рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы во втором и в третьем чтениях
Об этом сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, члены нижней палаты постараются «закрыть вопрос до окончания сессии».
После принятых поправок возраст призыва на срочную службу будет повышаться поэтапно. В 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.
Ранее стало известно, кому не избежать призыва в случае мобилизации в 2023 году. В России весенний призыв, начавшийся 1 апреля, продлится до 15 июля, а 1 октября ожидается осенний призыв. Издание «Курьер.Среда» рассказало, кто из россиян может не бояться призыва в случае мобилизации.
По его словам, члены нижней палаты постараются «закрыть вопрос до окончания сессии».
Ранее стало известно, кому не избежать призыва в случае мобилизации в 2023 году. В России весенний призыв, начавшийся 1 апреля, продлится до 15 июля, а 1 октября ожидается осенний призыв. Издание «Курьер.Среда» рассказало, кто из россиян может не бояться призыва в случае мобилизации.
Мария Фирсова