Андрей Воробьев активно использует приложение «Добродел»

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев задал вопрос о востребованности приложения «Добродел» активной жительнице Подмосковья.
В ходе прямого эфира на радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьёв, задал вопрос активной жительнице городского округа Домодедово Ирине Сажиной о востребованности мобильного приложения «Добродел».
Жительница Домодедово Ирина Сажина сообщила губернатору региона, что жители часто сталкиваются с приложением «Добродел», обращаются к администрации и это является действительно действенным способом решения некоторых вопросов.
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«Насколько распространено использование приложения «Добродел» и коммуникаций, обращений в администарцию или в адрес губернатора. Чувствуете ли Вы возможность донести беспокоящие вопросы или есть проблемы с этим?», — спросил Андрей Воробьев в ходе прямого эфира радиопрограммы «Подмосковье. Работаем».
«Жители довольны тем, что имеют возможность практически напрямую обратиться в соц.сетях к губернатору или к другим учреждениям. Обратная связь активная и она видима», — сообщила жительница округа Домодедово Ирина Сажина на вопрос губернатора региона.Ирина Сажина сообщила, что в ее мобильном телефоне есть приложение «Добродел», отметив, что она и ее друзья активно используют это приложение. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что также активно пользуется приложением «Добродел».
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Алиса Сергиенко